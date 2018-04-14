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У Держдепі застерегли: трудова
міграція з України є...

У Держдепі застерегли: трудова міграція з України є...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 17:02

Особой проблемы в трудовой миграции нет, так как люди зарабатывают на жизнь и инвестируют в экономику страны. Проблемы будут только у текущих и будущих пенсионеров, когда они выйдут на пенсию, то она будет все те же 50$, так что после дохода в 1000$ придется жить по возможностям.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 17:40

Не надо нас учить жить, лучше помогите материально - инвестируйте сотню, другую миллиардов баксов. Глядишь и европейцы с россиянами к нам потянутся. :D
Востаннє редагувалось warlamp в Нед 09 гру, 2018 17:41, всього редагувалось 1 раз.
warlamp
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 17:40

Госдеп всё врёт! Три толстяка(Гройсман,Рева и Розенко)утверждают обратное! Что это только развивает конкуренцию! :mrgreen:
Ratatui
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