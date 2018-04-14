У Держдепі застерегли: трудова міграція з України є...

|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 09 гру, 2018 17:02
Особой проблемы в трудовой миграции нет, так как люди зарабатывают на жизнь и инвестируют в экономику страны. Проблемы будут только у текущих и будущих пенсионеров, когда они выйдут на пенсию, то она будет все те же 50$, так что после дохода в 1000$ придется жить по возможностям.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
Додано: Нед 09 гру, 2018 17:40
Не надо нас учить жить, лучше помогите материально - инвестируйте сотню, другую миллиардов баксов. Глядишь и европейцы с россиянами к нам потянутся.
Востаннє редагувалось warlamp в Нед 09 гру, 2018 17:41, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 09 гру, 2018 17:40
Госдеп всё врёт! Три толстяка(Гройсман,Рева и Розенко)утверждают обратное! Что это только развивает конкуренцию!
Додано: Нед 09 гру, 2018 17:59
Додано: Нед 09 гру, 2018 18:08
Это официально чтобы для пенсии. А неофициально за 30 минут работы эта же братва сняла у меня 1500 и уехала бухать к себе в облэнерго. Поэтому либо друг лентяй и задом не хочет шевелить,либо лапшу вешает.
Додано: Нед 09 гру, 2018 18:22
Ratatui
Таки по тому что человек даже в кафе не ходит и ездит только море и экономит видно что таки правда.
Да и с чего ему врать, ему полезнее было бы приписывать) дабы "возвеличиться в глазах".
Додано: Нед 09 гру, 2018 18:31
Это он на авто-ЗАЗе лысого в туалете гоняет или пулю с конвеерщиками с утра и до ужина пишет?
СпалИте себе в панельке в комнате проводку допустим нагревателем на 5квт и вызовите по объяве на ЛОХе электрика её от коробки на входе переложить да правильно запитать все розетки.
По отработанным часам и оплате отчитаетесь.
Додано: Нед 09 гру, 2018 18:43
Зайдите на ближайший ресурс и закажите например установку 10 розеток и 5 выключателей и внимательно слушайте цену когда дозвонитесь. Не забудьте лучше сесть на стул, а то от озвученных цен может быть обморок.
Походу ваш друган полный лентяй, а если задом не шевелить, то подработку-халтурку не найти.Кстати нормальные электрики а Польше на раз тысяч 25 нашими имеют. Чего он сидит? Или сопли по рукаву легче размазывать?
Додано: Нед 09 гру, 2018 18:46
если человек побился головой апстену в Украине, хлебнул наших реалий, наверняка что-то здесь потерял (нервы, деньги, ...,время,иначе-бы не уехал), в конце концов реализовал себя на другой стороне Земного шара, то с какого перепуга у него будут такие чувства к Украине? С другой стороны, понятны эмоции к стране в которой он смог себя реализовать.
У меня есть несколько знакомых в Штатах, уехали довольно давно, приезжали несколько раз на разведку один раз после оранжевого майдана, потом после евромайдана. Выводы сделали, со временем, Украина для них становилась все дальше и дальше ментально, там родились их дети, теперь рассматривают поездку в Украину только с воспитательной целью своих детей. "Что такое хорошо" те уже знают, в Украине есть возможность увидеть обратную сторону жизни.
Зараз переглядають цей форум: safonovstanislav і 17 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
|