У Держдепі застерегли: трудова міграція з України є...

Додано: Нед 09 гру, 2018 17:02

Особой проблемы в трудовой миграции нет, так как люди зарабатывают на жизнь и инвестируют в экономику страны. Проблемы будут только у текущих и будущих пенсионеров, когда они выйдут на пенсию, то она будет все те же 50$, так что после дохода в 1000$ придется жить по возможностям.

In Death we trust (c) Carlos Castaneda