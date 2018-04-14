У Держдепі застерегли: трудова міграція з України є...

Додано: Нед 09 гру, 2018 18:46

redmax11 написав: рынок уже выравнивает зарплаты с европейскими, там где не хватает работников. Попробуйте найти себе в крупном городе электрика или штукатура, и посчитайте сколько он зарабатывает. У меня электрик недавно за 1.5 дня работы получил 8000 грн. И еще на 8000 было куплено материалов. Если имеешь хотя бы раз в неделю такую работу, уже смысла уезжать нет. А Ян Кум мог бы и чуть меньше пожертвовать в Фонд Силиконовой Долины, которая и без него утопает в бабках, а выделить 10ку хотя бы для Фастова, которой бы наверняка хватило чтобы обновить компы и купить проекторы во всех школах города. Но то таке, чужие деньги считать нехорошо, а патриотизму человека принуждением не научить рынок уже выравнивает зарплаты с европейскими, там где не хватает работников. Попробуйте найти себе в крупном городе электрика или штукатура, и посчитайте сколько он зарабатывает. У меня электрик недавно за 1.5 дня работы получил 8000 грн. И еще на 8000 было куплено материалов. Если имеешь хотя бы раз в неделю такую работу, уже смысла уезжать нет. А Ян Кум мог бы и чуть меньше пожертвовать в Фонд Силиконовой Долины, которая и без него утопает в бабках, а выделить 10ку хотя бы для Фастова, которой бы наверняка хватило чтобы обновить компы и купить проекторы во всех школах города. Но то таке, чужие деньги считать нехорошо, а патриотизму человека принуждением не научить

если человек побился головой апстену в Украине, хлебнул наших реалий, наверняка что-то здесь потерял (нервы, деньги, ...,время,иначе-бы не уехал), в конце концов реализовал себя на другой стороне Земного шара, то с какого перепуга у него будут такие чувства к Украине? С другой стороны, понятны эмоции к стране в которой он смог себя реализовать.У меня есть несколько знакомых в Штатах, уехали довольно давно, приезжали несколько раз на разведку один раз после оранжевого майдана, потом после евромайдана. Выводы сделали, со временем, Украина для них становилась все дальше и дальше ментально, там родились их дети, теперь рассматривают поездку в Украину только с воспитательной целью своих детей. "Что такое хорошо" те уже знают, в Украине есть возможность увидеть обратную сторону жизни.