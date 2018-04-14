RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У Держдепі застерегли: трудова
міграція з України є...

У Держдепі застерегли: трудова міграція з України є...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123>
Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 17:02

Особой проблемы в трудовой миграции нет, так как люди зарабатывают на жизнь и инвестируют в экономику страны. Проблемы будут только у текущих и будущих пенсионеров, когда они выйдут на пенсию, то она будет все те же 50$, так что после дохода в 1000$ придется жить по возможностям.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
AlifeSoft
 
Повідомлень: 1812
З нами з: 30.10.08
Подякував: 163 раз.
Подякували: 269 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 17:40

Не надо нас учить жить, лучше помогите материально - инвестируйте сотню, другую миллиардов баксов. Глядишь и европейцы с россиянами к нам потянутся. :D
Востаннє редагувалось warlamp в Нед 09 гру, 2018 17:41, всього редагувалось 1 раз.
warlamp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 783
З нами з: 13.03.15
Подякував: 132 раз.
Подякували: 149 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 17:40

Госдеп всё врёт! Три толстяка(Гройсман,Рева и Розенко)утверждают обратное! Что это только развивает конкуренцию! :mrgreen:
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6357
З нами з: 30.11.12
Подякував: 102 раз.
Подякували: 610 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 17:59

  p_a_l написав:Электрик это опасная работа и он должен зарабатывать больше


Друг 5 тыс в месяц зарабатывает и это Запорожье. Да я в ужасе от оплаты этой работы! :shock:
Juna
 
Повідомлень: 258
З нами з: 27.10.16
Подякував: 22 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 18:08

  Juna написав:
  p_a_l написав:Электрик это опасная работа и он должен зарабатывать больше


Друг 5 тыс в месяц зарабатывает и это Запорожье. Да я в ужасе от оплаты этой работы! :shock:


Это официально чтобы для пенсии. А неофициально за 30 минут работы эта же братва сняла у меня 1500 и уехала бухать к себе в облэнерго. Поэтому либо друг лентяй и задом не хочет шевелить,либо лапшу вешает.
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6357
З нами з: 30.11.12
Подякував: 102 раз.
Подякували: 610 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 18:22

Ratatui
Таки по тому что человек даже в кафе не ходит и ездит только море и экономит видно что таки правда.
Да и с чего ему врать, ему полезнее было бы приписывать) дабы "возвеличиться в глазах".
Juna
 
Повідомлень: 258
З нами з: 27.10.16
Подякував: 22 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 18:25

неужели госдеп интересует будущее украины?... :)
Тракторист
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3878
З нами з: 06.08.08
Подякував: 220 раз.
Подякували: 634 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 18:31

  Juna написав:
  p_a_l написав:Электрик это опасная работа и он должен зарабатывать больше


Друг 5 тыс в месяц зарабатывает и это Запорожье. Да я в ужасе от оплаты этой работы! :shock:

Это он на авто-ЗАЗе лысого в туалете гоняет или пулю с конвеерщиками с утра и до ужина пишет?
СпалИте себе в панельке в комнате проводку допустим нагревателем на 5квт и вызовите по объяве на ЛОХе электрика её от коробки на входе переложить да правильно запитать все розетки.
По отработанным часам и оплате отчитаетесь.
барабашов
 
Повідомлень: 1209
З нами з: 16.06.15
Подякував: 119 раз.
Подякували: 97 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 18:43

  Juna написав:Ratatui
Таки по тому что человек даже в кафе не ходит и ездит только море и экономит видно что таки правда.
Да и с чего ему врать, ему полезнее было бы приписывать) дабы "возвеличиться в глазах".


Зайдите на ближайший ресурс и закажите например установку 10 розеток и 5 выключателей и внимательно слушайте цену когда дозвонитесь. Не забудьте лучше сесть на стул, а то от озвученных цен может быть обморок.
Походу ваш друган полный лентяй, а если задом не шевелить, то подработку-халтурку не найти.Кстати нормальные электрики а Польше на раз тысяч 25 нашими имеют. Чего он сидит? Или сопли по рукаву легче размазывать?
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6357
З нами з: 30.11.12
Подякував: 102 раз.
Подякували: 610 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 18:46

  redmax11 написав:рынок уже выравнивает зарплаты с европейскими, там где не хватает работников. Попробуйте найти себе в крупном городе электрика или штукатура, и посчитайте сколько он зарабатывает. У меня электрик недавно за 1.5 дня работы получил 8000 грн. И еще на 8000 было куплено материалов. Если имеешь хотя бы раз в неделю такую работу, уже смысла уезжать нет. А Ян Кум мог бы и чуть меньше пожертвовать в Фонд Силиконовой Долины, которая и без него утопает в бабках, а выделить 10ку хотя бы для Фастова, которой бы наверняка хватило чтобы обновить компы и купить проекторы во всех школах города. Но то таке, чужие деньги считать нехорошо, а патриотизму человека принуждением не научить


если человек побился головой апстену в Украине, хлебнул наших реалий, наверняка что-то здесь потерял (нервы, деньги, ...,время,иначе-бы не уехал), в конце концов реализовал себя на другой стороне Земного шара, то с какого перепуга у него будут такие чувства к Украине? С другой стороны, понятны эмоции к стране в которой он смог себя реализовать.
У меня есть несколько знакомых в Штатах, уехали довольно давно, приезжали несколько раз на разведку один раз после оранжевого майдана, потом после евромайдана. Выводы сделали, со временем, Украина для них становилась все дальше и дальше ментально, там родились их дети, теперь рассматривают поездку в Украину только с воспитательной целью своих детей. "Что такое хорошо" те уже знают, в Украине есть возможность увидеть обратную сторону жизни.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8082
З нами з: 31.01.12
Подякував: 3298 раз.
Подякували: 1619 раз.
 
Профіль
2
  #<123>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 16 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Порошенко: Росія розв'язала економічну війну проти України 1, 2
R2 » П'ят 07 гру, 2018 13:09
14 624
Переглянути останнє повідомлення
Суб 08 гру, 2018 14:02
lapay
Якість газу по регіонах України (інфографіка) 1, 2
R2 » Суб 14 кві, 2018 15:33
11 1241
Переглянути останнє повідомлення
Сер 05 гру, 2018 21:31
warlamp
У пошуках кращого життя: кожні 30 секунд з України їде... 1, 2
R2 » Суб 01 гру, 2018 15:13
10 820
Переглянути останнє повідомлення
Вів 04 гру, 2018 01:59
andrijk777

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.