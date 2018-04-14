|
|
У Держдепі застерегли: трудова міграція з України є...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 09 гру, 2018 19:24
Тракторист написав:
неужели госдеп интересует будущее украины?...
В методичке написано, что госдеп - воплощение вселенского зла?
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 8083
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 3298 раз.
- Подякували: 1619 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему