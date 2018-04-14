В методичке написано, что госдеп - воплощение вселенского зла?
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 09 гру, 2018 19:24
Додано: Нед 09 гру, 2018 22:04
Re: У Держдепі застерегли: трудова міграція з України є...
то зрадофилы говорят, что зп нищенские, то говорят, что электрики бешеные бабки зарабатывают. то зубожиння, то жируют.
новые методички на наследуют старые?
Додано: Нед 09 гру, 2018 22:04
Большинство не вернется за этой пенсией. Рано или поздно большинство людей, работающих за рубежом находят возможности перебраться насовсем и перестают инвестировать, постепенно все связи сходят на нет так как или стариков тоже перевозят или они умирают. Дети уже растут в новой стране и зачастую даже не говорят на русском или украинском.
Зараз переглядають цей форум: Оранжевый-хит сезона і 17 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
|