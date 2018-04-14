У Держдепі застерегли: трудова міграція з України є...

Додано: Нед 09 гру, 2018 23:41

Dear_Sir написав: AlifeSoft написав: Особой проблемы в трудовой миграции нет, так как люди зарабатывают на жизнь и инвестируют в экономику страны. Проблемы будут только у текущих и будущих пенсионеров, когда они выйдут на пенсию, то она будет все те же 50$, так что после дохода в 1000$ придется жить по возможностям. Особой проблемы в трудовой миграции нет, так как люди зарабатывают на жизнь и инвестируют в экономику страны. Проблемы будут только у текущих и будущих пенсионеров, когда они выйдут на пенсию, то она будет все те же 50$, так что после дохода в 1000$ придется жить по возможностям.



Большинство не вернется за этой пенсией. Рано или поздно большинство людей, работающих за рубежом находят возможности перебраться насовсем и перестают инвестировать, постепенно все связи сходят на нет так как или стариков тоже перевозят или они умирают. Дети уже растут в новой стране и зачастую даже не говорят на русском или украинском. Большинство не вернется за этой пенсией. Рано или поздно большинство людей, работающих за рубежом находят возможности перебраться насовсем и перестают инвестировать, постепенно все связи сходят на нет так как или стариков тоже перевозят или они умирают. Дети уже растут в новой стране и зачастую даже не говорят на русском или украинском.

+++Наши "перемогамыздобулы" все еще живут в 90-х-00-х, когда заробитчане слали сюда бабло и семьи скупали квартиры подъездами и дома строили. Все! Закончилось заробитчанство и идет бегство полным ходом. Сейчас если кто и остается, то только старики, которых лучше и не отрывать от корней. Да и то пытаются. У моего родственника друзья, очень пожилая пара, их дочь в США, пыталась 3 раза забрать их к себе - не приживаются, слишком привыкли. Последний раз ехали - уже и квартиру в Киеве 2к на Оболони продали, но...все равно вернулись, купили 1к на Троещине на оставшиеся деньги. А из более молодых - никто не возвращается. Причем иногда у людей, которые ни разу не были за пределами Украины, удивление - что им в Украине не хватало? Отличная работа, жилье, машины, деньги (по украинским меркам) - и чего уезжать неизвестно куда и непонятно зачем.И чем моложе, тем легче происходит адаптация, легче с языком и тп.