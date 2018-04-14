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У Держдепі застерегли: трудова міграція з України є...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 09 гру, 2018 19:24
Тракторист написав:
неужели госдеп интересует будущее украины?...
В методичке написано, что госдеп - воплощение вселенского зла?
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rjkz
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Додано: Нед 09 гру, 2018 22:04
то зрадофилы говорят, что зп нищенские, то говорят, что электрики бешеные бабки зарабатывают. то зубожиння, то жируют.
новые методички на наследуют старые?
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Pegasmaster
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Додано: Нед 09 гру, 2018 22:04
AlifeSoft написав:
Особой проблемы в трудовой миграции нет, так как люди зарабатывают на жизнь и инвестируют в экономику страны. Проблемы будут только у текущих и будущих пенсионеров, когда они выйдут на пенсию, то она будет все те же 50$, так что после дохода в 1000$ придется жить по возможностям.
Большинство не вернется за этой пенсией. Рано или поздно большинство людей, работающих за рубежом находят возможности перебраться насовсем и перестают инвестировать, постепенно все связи сходят на нет так как или стариков тоже перевозят или они умирают. Дети уже растут в новой стране и зачастую даже не говорят на русском или украинском.
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Dear_Sir
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Додано: Нед 09 гру, 2018 23:41
Dear_Sir написав: AlifeSoft написав:
Особой проблемы в трудовой миграции нет, так как люди зарабатывают на жизнь и инвестируют в экономику страны. Проблемы будут только у текущих и будущих пенсионеров, когда они выйдут на пенсию, то она будет все те же 50$, так что после дохода в 1000$ придется жить по возможностям.
Большинство не вернется за этой пенсией. Рано или поздно большинство людей, работающих за рубежом находят возможности перебраться насовсем и перестают инвестировать, постепенно все связи сходят на нет так как или стариков тоже перевозят или они умирают. Дети уже растут в новой стране и зачастую даже не говорят на русском или украинском.
+++
Наши "перемогамыздобулы" все еще живут в 90-х-00-х, когда заробитчане слали сюда бабло и семьи скупали квартиры подъездами и дома строили. Все! Закончилось заробитчанство и идет бегство полным ходом. Сейчас если кто и остается, то только старики, которых лучше и не отрывать от корней. Да и то пытаются. У моего родственника друзья, очень пожилая пара, их дочь в США, пыталась 3 раза забрать их к себе - не приживаются, слишком привыкли. Последний раз ехали - уже и квартиру в Киеве 2к на Оболони продали, но...все равно вернулись, купили 1к на Троещине на оставшиеся деньги. А из более молодых - никто не возвращается. Причем иногда у людей, которые ни разу не были за пределами Украины, удивление - что им в Украине не хватало? Отличная работа, жилье, машины, деньги (по украинским меркам) - и чего уезжать неизвестно куда и непонятно зачем.
И чем моложе, тем легче происходит адаптация, легче с языком и тп.
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rjkz
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Додано: Пон 10 гру, 2018 01:08
rjkz написав: Dear_Sir написав: AlifeSoft написав:
Особой проблемы в трудовой миграции нет, так как люди зарабатывают на жизнь и инвестируют в экономику страны. Проблемы будут только у текущих и будущих пенсионеров, когда они выйдут на пенсию, то она будет все те же 50$, так что после дохода в 1000$ придется жить по возможностям.
Большинство не вернется за этой пенсией. Рано или поздно большинство людей, работающих за рубежом находят возможности перебраться насовсем и перестают инвестировать, постепенно все связи сходят на нет так как или стариков тоже перевозят или они умирают. Дети уже растут в новой стране и зачастую даже не говорят на русском или украинском.
+++
Наши "перемогамыздобулы" все еще живут в 90-х-00-х, когда заробитчане слали сюда бабло и семьи скупали квартиры подъездами и дома строили. Все! Закончилось заробитчанство и идет бегство полным ходом.
Не закончилось, а продолжается в том же русле, но в больших масштабах. Большинство не рассматривает вообще вариант перебраться насовсем, это всего лишь работа. А часть, что сознательно шла именно на эмиграцию, тоже была всегда, и 5, и 10, и 20 лет назад
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Faceless
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