В методичке написано, что госдеп - воплощение вселенского зла?
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Додано: Нед 09 гру, 2018 19:24
Додано: Нед 09 гру, 2018 22:04
Re: У Держдепі застерегли: трудова міграція з України є...
то зрадофилы говорят, что зп нищенские, то говорят, что электрики бешеные бабки зарабатывают. то зубожиння, то жируют.
новые методички на наследуют старые?
Додано: Нед 09 гру, 2018 22:04
Большинство не вернется за этой пенсией. Рано или поздно большинство людей, работающих за рубежом находят возможности перебраться насовсем и перестают инвестировать, постепенно все связи сходят на нет так как или стариков тоже перевозят или они умирают. Дети уже растут в новой стране и зачастую даже не говорят на русском или украинском.
Додано: Нед 09 гру, 2018 23:41
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Наши "перемогамыздобулы" все еще живут в 90-х-00-х, когда заробитчане слали сюда бабло и семьи скупали квартиры подъездами и дома строили. Все! Закончилось заробитчанство и идет бегство полным ходом. Сейчас если кто и остается, то только старики, которых лучше и не отрывать от корней. Да и то пытаются. У моего родственника друзья, очень пожилая пара, их дочь в США, пыталась 3 раза забрать их к себе - не приживаются, слишком привыкли. Последний раз ехали - уже и квартиру в Киеве 2к на Оболони продали, но...все равно вернулись, купили 1к на Троещине на оставшиеся деньги. А из более молодых - никто не возвращается. Причем иногда у людей, которые ни разу не были за пределами Украины, удивление - что им в Украине не хватало? Отличная работа, жилье, машины, деньги (по украинским меркам) - и чего уезжать неизвестно куда и непонятно зачем.
И чем моложе, тем легче происходит адаптация, легче с языком и тп.
Додано: Пон 10 гру, 2018 01:08
Re: У Держдепі застерегли: трудова міграція з України є...
Не закончилось, а продолжается в том же русле, но в больших масштабах. Большинство не рассматривает вообще вариант перебраться насовсем, это всего лишь работа. А часть, что сознательно шла именно на эмиграцию, тоже была всегда, и 5, и 10, и 20 лет назад
Додано: Пон 10 гру, 2018 02:49
Для многих иммиграция начинается с заробитчанства. У кого как - у кого-то "глаза открылись" после пары лет активных турпоездок, а у кто-то одалживал на билет до Польши. Еще раз - к хорошему быстро привыкаешь, чем больше контраст - тем тем выбор очевидней. Примеров - выгоны.Есть такой, к примеру - водитель с фирмы моего знакомого на Зап. Украине уехал еще в нач.90-х в США, здесь осталась семья. Там работал на стройке, слал деньги, жена дом построила, машины покупали, детей растила. Дети подросли, к тому времени папка легализовался, подумали-подумали, подал на воссоединение, продали и дом и машины и уехали. Люди всегда будут стремиться к лучшему, наша страна - не тот случай, к сожалению. Миграция как процесс - да, была, есть и будет. Но еще никогда она не была столь простой как сейчас трудовая в Польшу, Чехию, Венгрию и даже Германию. Пролетарии не сильно претендовали на такие трудоемкие, денежные и напряжные направления как США, КАнада (сейчас рабочие профессии - полным ходом, только язык нужен), Австралия и Западная Европа, а тут им дали простое решение - Польша. Язык - не нужен, квалификация - не критична, денег - не надо. Паспорт и билет. Вот и хлынули, тн синие воротники в новое, а сколько вернется и вернется-ли - посмотрим. Я думаю, чем дальше, тем больше людей, выехавших на заработки будут возвращаться только чтобы забрать семьи. Это объективный процесс, чтобы его повернуть вспять, надо чтобы жизнь в Украине стала лучше чем в Польше. Теоретически это возможно, практически-же, учитывая опыт прошедших лет - не очень верится.
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