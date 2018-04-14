У Держдепі застерегли: трудова міграція з України є...

Додано: Пон 10 гру, 2018 02:49

Faceless написав: rjkz написав: Dear_Sir написав:

Большинство не вернется за этой пенсией. Рано или поздно большинство людей, работающих за рубежом находят возможности перебраться насовсем и перестают инвестировать, постепенно все связи сходят на нет так как или стариков тоже перевозят или они умирают. Дети уже растут в новой стране и зачастую даже не говорят на русском или украинском. Большинство не вернется за этой пенсией. Рано или поздно большинство людей, работающих за рубежом находят возможности перебраться насовсем и перестают инвестировать, постепенно все связи сходят на нет так как или стариков тоже перевозят или они умирают. Дети уже растут в новой стране и зачастую даже не говорят на русском или украинском.



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Наши "перемогамыздобулы" все еще живут в 90-х-00-х, когда заробитчане слали сюда бабло и семьи скупали квартиры подъездами и дома строили. Все! Закончилось заробитчанство и идет бегство полным ходом. +++Наши "перемогамыздобулы" все еще живут в 90-х-00-х, когда заробитчане слали сюда бабло и семьи скупали квартиры подъездами и дома строили. Все! Закончилось заробитчанство и идет бегство полным ходом.

Не закончилось, а продолжается в том же русле, но в больших масштабах. Большинство не рассматривает вообще вариант перебраться насовсем, это всего лишь работа. А часть, что сознательно шла именно на эмиграцию, тоже была всегда, и 5, и 10, и 20 лет назад Не закончилось, а продолжается в том же русле, но в больших масштабах. Большинство не рассматривает вообще вариант перебраться насовсем, это всего лишь работа. А часть, что сознательно шла именно на эмиграцию, тоже была всегда, и 5, и 10, и 20 лет назад

Для многих иммиграция начинается с заробитчанства. У кого как - у кого-то "глаза открылись" после пары лет активных турпоездок, а у кто-то одалживал на билет до Польши. Еще раз - к хорошему быстро привыкаешь, чем больше контраст - тем тем выбор очевидней. Примеров - выгоны.Есть такой, к примеру - водитель с фирмы моего знакомого на Зап. Украине уехал еще в нач.90-х в США, здесь осталась семья. Там работал на стройке, слал деньги, жена дом построила, машины покупали, детей растила. Дети подросли, к тому времени папка легализовался, подумали-подумали, подал на воссоединение, продали и дом и машины и уехали. Люди всегда будут стремиться к лучшему, наша страна - не тот случай, к сожалению. Миграция как процесс - да, была, есть и будет. Но еще никогда она не была столь простой как сейчас трудовая в Польшу, Чехию, Венгрию и даже Германию. Пролетарии не сильно претендовали на такие трудоемкие, денежные и напряжные направления как США, КАнада (сейчас рабочие профессии - полным ходом, только язык нужен), Австралия и Западная Европа, а тут им дали простое решение - Польша. Язык - не нужен, квалификация - не критична, денег - не надо. Паспорт и билет. Вот и хлынули, тн синие воротники в новое, а сколько вернется и вернется-ли - посмотрим. Я думаю, чем дальше, тем больше людей, выехавших на заработки будут возвращаться только чтобы забрать семьи. Это объективный процесс, чтобы его повернуть вспять, надо чтобы жизнь в Украине стала лучше чем в Польше. Теоретически это возможно, практически-же, учитывая опыт прошедших лет - не очень верится.