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У Держдепі застерегли: трудова міграція з України є...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 10 гру, 2018 08:21
"Проблема" трудовой миграции уже стала любимой у популистов. Высосана из пальца. Никто и никуда массово не валит. И тут неплохо. Люди едут зарабатывать и это нормально. На внутреннем рынке зп растут- тоже плюс.
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