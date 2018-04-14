У Держдепі застерегли: трудова міграція з України є...
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redmax11 написав:рынок уже выравнивает зарплаты с европейскими, там где не хватает работников. Попробуйте найти себе в крупном городе электрика или штукатура, и посчитайте сколько он зарабатывает. У меня электрик недавно за 1.5 дня работы получил 8000 грн. И еще на 8000 было куплено материалов. Если имеешь хотя бы раз в неделю такую работу, уже смысла уезжать нет. А Ян Кум мог бы и чуть меньше пожертвовать в Фонд Силиконовой Долины, которая и без него утопает в бабках, а выделить 10ку хотя бы для Фастова, которой бы наверняка хватило чтобы обновить компы и купить проекторы во всех школах города. Но то таке, чужие деньги считать нехорошо, а патриотизму человека принуждением не научить
romio_33 написав:я раньше многократно возмущался по этому поводу, а теперь перестал. Просто все-что ни происходит - закономерно. Раз народ отсюда сваливает, значит ему тут создали такие условия. Одни уезжают - значит освободится место для других. Нам, хохлам вечно что-то или кто-то мешает спокойно жить: то оккупанты мешают, то правительство мешает, то зрады мешают и от перемог тоже подустали. Не можешь жить тут - еэжай жить в другое место - уже никто не держит
Со всем согласен, кроме одного - кто-то приедет в Украину в таких масштабах, как выехало народа? Я конечно надеюсь, что у нас пока не так плохо как в Бангладеш, Гане и Сомали, но динамика такова, что мы все ближе и ближе.
SMOKE написав:"Проблема" трудовой миграции уже стала любимой у популистов. Высосана из пальца. Никто и никуда массово не валит. И тут неплохо. Люди едут зарабатывать и это нормально. На внутреннем рынке зп растут- тоже плюс.
Хотелось-бы разделить Ваш оптимизм, но я вижу обратное. У меня уехало и собирается уехать очень много знакомых. Насовсем - Канада, США и Австралия. Да, судя по некоторым, собираться - не значит уехать. Кто-то сделал определенные шаги по направлению, но потом "потух", кто-то подготовился, но на последний шаг так и не решился или пока не решился - иммиграция это довольно продолжительный процесс в большинстве случаев, но много уехало. Трудовая миграция - это среди рабочих специальностей. Определенно не собираются валить чиновники - им действительно и здесь неплохо. Знаю одну такую семью - работает только отец семейства, жена не работала никогда в своей жизни, семья несколько раз в год ездит на недешевые курорты, в семье с 2-мя взрослыми - 3 машины, у супруги как минимум 5 или 6 шуб, общей стоимостью на очень неплохую иномарку. При как-то зашедшем разговоре о коррупции, был ответ - "кто на что учился". Хотя я не совсем прав, они тоже валить будут, озвучивали планы после выхода на пенсию купить дом в Испании, ДО - не хотят светить в декларации.
rjkz написав:Со всем согласен, кроме одного - кто-то приедет в Украину в таких масштабах, как выехало народа? Я конечно надеюсь, что у нас пока не так плохо как в Бангладеш, Гане и Сомали, но динамика такова, что мы все ближе и ближе.
Руссиане стучатся в дверь. А их место займут китайцы
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин