У Держдепі застерегли: трудова міграція з України є...

Додано: Пон 10 гру, 2018 09:35

SMOKE написав: "Проблема" трудовой миграции уже стала любимой у популистов. Высосана из пальца. Никто и никуда массово не валит. И тут неплохо. Люди едут зарабатывать и это нормально. На внутреннем рынке зп растут- тоже плюс. "Проблема" трудовой миграции уже стала любимой у популистов. Высосана из пальца. Никто и никуда массово не валит. И тут неплохо. Люди едут зарабатывать и это нормально. На внутреннем рынке зп растут- тоже плюс.

Хотелось-бы разделить Ваш оптимизм, но я вижу обратное.У меня уехало и собирается уехать очень много знакомых. Насовсем - Канада, США и Австралия. Да, судя по некоторым, собираться - не значит уехать. Кто-то сделал определенные шаги по направлению, но потом "потух", кто-то подготовился, но на последний шаг так и не решился или пока не решился - иммиграция это довольно продолжительный процесс в большинстве случаев, но много уехало. Трудовая миграция - это среди рабочих специальностей.Определенно не собираются валить чиновники - им действительно и здесь неплохо. Знаю одну такую семью - работает только отец семейства, жена не работала никогда в своей жизни, семья несколько раз в год ездит на недешевые курорты, в семье с 2-мя взрослыми - 3 машины, у супруги как минимум 5 или 6 шуб, общей стоимостью на очень неплохую иномарку. При как-то зашедшем разговоре о коррупции, был ответ - "кто на что учился". Хотя я не совсем прав, они тоже валить будут, озвучивали планы после выхода на пенсию купить дом в Испании, ДО - не хотят светить в декларации.