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У Держдепі застерегли: трудова
міграція з України є...

У Держдепі застерегли: трудова міграція з України є...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 14:06

  shapo написав:
  rjkz написав:. Пролетарии не сильно претендовали на такие трудоемкие, денежные и напряжные направления как США, КАнада (сейчас рабочие профессии - полным ходом, только язык нужен), Австралия и Западная Европа, а тут им дали простое решение - Польша.


Австралия работяг не берет, только молодых,образованных с минимумом 30 штук баксов для начала или богатых


То же самое - Канада, только и отдельно есть программа "workers skills", требования по языку ниже, чем в Австралию, меньше денег надо, каждый год увеличивают квоты и снижают пороговый балл. А так, система очень похожая - нужны образованные, с языком, с деньгами (на первое время) и здоровые,желательно уже с семьей (чтобы Канада не платила за роды, там же медицина для резидентов за счет государства). То есть так, чтобы человек с трапа самолета мог идти зарабатывать и платить налоги, найти себе жилье, а не садиться на шею государству.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 14:16

  Вкладчик1234 написав:
  rjkz написав:Со всем согласен, кроме одного - кто-то приедет в Украину в таких масштабах, как выехало народа? Я конечно надеюсь, что у нас пока не так плохо как в Бангладеш, Гане и Сомали, но динамика такова, что мы все ближе и ближе.

Руссиане стучатся в дверь.
А их место займут китайцы


Стучатся в дверь прикладом автомата?
rjkz
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2
Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 14:41

  rjkz написав:
  Вкладчик1234 написав:
  rjkz написав:Со всем согласен, кроме одного - кто-то приедет в Украину в таких масштабах, как выехало народа? Я конечно надеюсь, что у нас пока не так плохо как в Бангладеш, Гане и Сомали, но динамика такова, что мы все ближе и ближе.

Руссиане стучатся в дверь.
А их место займут китайцы


Стучатся в дверь прикладом автомата?

Если вдруг место х... займёт Кадыров или кто похлеще то из 14% не голосовавших за Пукина дёрнуть к нам может большинство. А неопределившихся, кто им милее, берёзки с боярышником по утрам или отсутствие террактов, тоже до 10млн там очень может быть. И куда они уедут в случае установления православнутой диктатуры - в Китай, Европы или Австралию? Их главное успокоить, что Бэндэра нэ прыдэ и порядок у них дома нэ навэдэ. А там ассимилируются и мову вывчать.
барабашов
 
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