У Держдепі застерегли: трудова міграція з України є...
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rjkz написав:. Пролетарии не сильно претендовали на такие трудоемкие, денежные и напряжные направления как США, КАнада (сейчас рабочие профессии - полным ходом, только язык нужен), Австралия и Западная Европа, а тут им дали простое решение - Польша.
Австралия работяг не берет, только молодых,образованных с минимумом 30 штук баксов для начала или богатых
То же самое - Канада, только и отдельно есть программа "workers skills", требования по языку ниже, чем в Австралию, меньше денег надо, каждый год увеличивают квоты и снижают пороговый балл. А так, система очень похожая - нужны образованные, с языком, с деньгами (на первое время) и здоровые,желательно уже с семьей (чтобы Канада не платила за роды, там же медицина для резидентов за счет государства). То есть так, чтобы человек с трапа самолета мог идти зарабатывать и платить налоги, найти себе жилье, а не садиться на шею государству.
rjkz написав:Со всем согласен, кроме одного - кто-то приедет в Украину в таких масштабах, как выехало народа? Я конечно надеюсь, что у нас пока не так плохо как в Бангладеш, Гане и Сомали, но динамика такова, что мы все ближе и ближе.
Руссиане стучатся в дверь. А их место займут китайцы
rjkz написав:Со всем согласен, кроме одного - кто-то приедет в Украину в таких масштабах, как выехало народа? Я конечно надеюсь, что у нас пока не так плохо как в Бангладеш, Гане и Сомали, но динамика такова, что мы все ближе и ближе.
Руссиане стучатся в дверь. А их место займут китайцы
Стучатся в дверь прикладом автомата?
Если вдруг место х... займёт Кадыров или кто похлеще то из 14% не голосовавших за Пукина дёрнуть к нам может большинство. А неопределившихся, кто им милее, берёзки с боярышником по утрам или отсутствие террактов, тоже до 10млн там очень может быть. И куда они уедут в случае установления православнутой диктатуры - в Китай, Европы или Австралию? Их главное успокоить, что Бэндэра нэ прыдэ и порядок у них дома нэ навэдэ. А там ассимилируются и мову вывчать.
rjkz написав:То же самое - Канада, только и отдельно есть программа "workers skills", требования по языку ниже, чем в Австралию, меньше денег надо, каждый год увеличивают квоты и снижают пороговый балл. А так, система очень похожая - нужны образованные, с языком, с деньгами (на первое время) и здоровые,желательно уже с семьей (чтобы Канада не платила за роды, там же медицина для резидентов за счет государства). То есть так, чтобы человек с трапа самолета мог идти зарабатывать и платить налоги, найти себе жилье, а не садиться на шею государству.
Это только в северных провинциях где зимой выйти на улицу невозможно берут и квалифицированных рабочих
барабашов написав:Если вдруг место х... займёт Кадыров или кто похлеще то из 14% не голосовавших за Пукина дёрнуть к нам может большинство. А неопределившихся, кто им милее, берёзки с боярышником по утрам или отсутствие террактов, тоже до 10млн там очень может быть. И куда они уедут в случае установления православнутой диктатуры - в Китай, Европы или Австралию? Их главное успокоить, что Бэндэра нэ прыдэ и порядок у них дома нэ навэдэ. А там ассимилируются и мову вывчать.
Вы не учитываете психологию россиян которые и при СССР не очень уважали УССР, а после развала и многолетней антиукраинской пропаганды просто считают ее жителей недоумками. Те, кто может, уже и сейчас уезжают из России,но в приличные страны, остальные будут сидеть на месте хоть при Кадырове,хоть при Соловье-разбойнике
rjkz написав:То же самое - Канада, только и отдельно есть программа "workers skills", требования по языку ниже, чем в Австралию, меньше денег надо, каждый год увеличивают квоты и снижают пороговый балл. А так, система очень похожая - нужны образованные, с языком, с деньгами (на первое время) и здоровые,желательно уже с семьей (чтобы Канада не платила за роды, там же медицина для резидентов за счет государства). То есть так, чтобы человек с трапа самолета мог идти зарабатывать и платить налоги, найти себе жилье, а не садиться на шею государству.
Это только в северных провинциях где зимой выйти на улицу невозможно берут и квалифицированных рабочих
нет, провинциальные программы есть почти у всех провинций, но они не только для рабочих профессий - по тем, которые вакантны. "workers skills" - это одно из 2-х основных направлений федеральной "express entry". А холодно там почти везде - страна северная. Кроме западного побережья и Торонто.
барабашов написав:Если вдруг место х... займёт Кадыров или кто похлеще то из 14% не голосовавших за Пукина дёрнуть к нам может большинство. А неопределившихся, кто им милее, берёзки с боярышником по утрам или отсутствие террактов, тоже до 10млн там очень может быть. И куда они уедут в случае установления православнутой диктатуры - в Китай, Европы или Австралию? Их главное успокоить, что Бэндэра нэ прыдэ и порядок у них дома нэ навэдэ. А там ассимилируются и мову вывчать.
Вы не учитываете психологию россиян которые и при СССР не очень уважали УССР, а после развала и многолетней антиукраинской пропаганды просто считают ее жителей недоумками. Те, кто может, уже и сейчас уезжают из России,но в приличные страны, остальные будут сидеть на месте хоть при Кадырове,хоть при Соловье-разбойнике
+1 Кроме того, им еще не "затягивали пояса", но если на сейчас, то с экономической точки зрения россияне ничего не выиграют, переехав в Украину. Не хочу быть обвиненным в ватничестве, но знакомые недавно разговаривали с родственниками-пенсионерами за поребриком...даже я был в шоке от разницы пенсий там и тут.