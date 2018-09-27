У Держдепі застерегли: трудова міграція з України є...
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rjkz написав:. Пролетарии не сильно претендовали на такие трудоемкие, денежные и напряжные направления как США, КАнада (сейчас рабочие профессии - полным ходом, только язык нужен), Австралия и Западная Европа, а тут им дали простое решение - Польша.
Австралия работяг не берет, только молодых,образованных с минимумом 30 штук баксов для начала или богатых
То же самое - Канада, только и отдельно есть программа "workers skills", требования по языку ниже, чем в Австралию, меньше денег надо, каждый год увеличивают квоты и снижают пороговый балл. А так, система очень похожая - нужны образованные, с языком, с деньгами (на первое время) и здоровые,желательно уже с семьей (чтобы Канада не платила за роды, там же медицина для резидентов за счет государства). То есть так, чтобы человек с трапа самолета мог идти зарабатывать и платить налоги, найти себе жилье, а не садиться на шею государству.
rjkz написав:Со всем согласен, кроме одного - кто-то приедет в Украину в таких масштабах, как выехало народа? Я конечно надеюсь, что у нас пока не так плохо как в Бангладеш, Гане и Сомали, но динамика такова, что мы все ближе и ближе.
Руссиане стучатся в дверь. А их место займут китайцы
rjkz написав:Со всем согласен, кроме одного - кто-то приедет в Украину в таких масштабах, как выехало народа? Я конечно надеюсь, что у нас пока не так плохо как в Бангладеш, Гане и Сомали, но динамика такова, что мы все ближе и ближе.
Руссиане стучатся в дверь. А их место займут китайцы
Стучатся в дверь прикладом автомата?
Если вдруг место х... займёт Кадыров или кто похлеще то из 14% не голосовавших за Пукина дёрнуть к нам может большинство. А неопределившихся, кто им милее, берёзки с боярышником по утрам или отсутствие террактов, тоже до 10млн там очень может быть. И куда они уедут в случае установления православнутой диктатуры - в Китай, Европы или Австралию? Их главное успокоить, что Бэндэра нэ прыдэ и порядок у них дома нэ навэдэ. А там ассимилируются и мову вывчать.
rjkz написав:То же самое - Канада, только и отдельно есть программа "workers skills", требования по языку ниже, чем в Австралию, меньше денег надо, каждый год увеличивают квоты и снижают пороговый балл. А так, система очень похожая - нужны образованные, с языком, с деньгами (на первое время) и здоровые,желательно уже с семьей (чтобы Канада не платила за роды, там же медицина для резидентов за счет государства). То есть так, чтобы человек с трапа самолета мог идти зарабатывать и платить налоги, найти себе жилье, а не садиться на шею государству.
Это только в северных провинциях где зимой выйти на улицу невозможно берут и квалифицированных рабочих
барабашов написав:Если вдруг место х... займёт Кадыров или кто похлеще то из 14% не голосовавших за Пукина дёрнуть к нам может большинство. А неопределившихся, кто им милее, берёзки с боярышником по утрам или отсутствие террактов, тоже до 10млн там очень может быть. И куда они уедут в случае установления православнутой диктатуры - в Китай, Европы или Австралию? Их главное успокоить, что Бэндэра нэ прыдэ и порядок у них дома нэ навэдэ. А там ассимилируются и мову вывчать.
Вы не учитываете психологию россиян которые и при СССР не очень уважали УССР, а после развала и многолетней антиукраинской пропаганды просто считают ее жителей недоумками. Те, кто может, уже и сейчас уезжают из России,но в приличные страны, остальные будут сидеть на месте хоть при Кадырове,хоть при Соловье-разбойнике
rjkz написав:То же самое - Канада, только и отдельно есть программа "workers skills", требования по языку ниже, чем в Австралию, меньше денег надо, каждый год увеличивают квоты и снижают пороговый балл. А так, система очень похожая - нужны образованные, с языком, с деньгами (на первое время) и здоровые,желательно уже с семьей (чтобы Канада не платила за роды, там же медицина для резидентов за счет государства). То есть так, чтобы человек с трапа самолета мог идти зарабатывать и платить налоги, найти себе жилье, а не садиться на шею государству.
Это только в северных провинциях где зимой выйти на улицу невозможно берут и квалифицированных рабочих
нет, провинциальные программы есть почти у всех провинций, но они не только для рабочих профессий - по тем, которые вакантны. "workers skills" - это одно из 2-х основных направлений федеральной "express entry". А холодно там почти везде - страна северная. Кроме западного побережья и Торонто.
барабашов написав:Если вдруг место х... займёт Кадыров или кто похлеще то из 14% не голосовавших за Пукина дёрнуть к нам может большинство. А неопределившихся, кто им милее, берёзки с боярышником по утрам или отсутствие террактов, тоже до 10млн там очень может быть. И куда они уедут в случае установления православнутой диктатуры - в Китай, Европы или Австралию? Их главное успокоить, что Бэндэра нэ прыдэ и порядок у них дома нэ навэдэ. А там ассимилируются и мову вывчать.
Вы не учитываете психологию россиян которые и при СССР не очень уважали УССР, а после развала и многолетней антиукраинской пропаганды просто считают ее жителей недоумками. Те, кто может, уже и сейчас уезжают из России,но в приличные страны, остальные будут сидеть на месте хоть при Кадырове,хоть при Соловье-разбойнике
+1 Кроме того, им еще не "затягивали пояса", но если на сейчас, то с экономической точки зрения россияне ничего не выиграют, переехав в Украину. Не хочу быть обвиненным в ватничестве, но знакомые недавно разговаривали с родственниками-пенсионерами за поребриком...даже я был в шоке от разницы пенсий там и тут.
SMOKE написав:"Проблема" трудовой миграции уже стала любимой у популистов. Высосана из пальца. Никто и никуда массово не валит. И тут неплохо. Люди едут зарабатывать и это нормально. На внутреннем рынке зп растут- тоже плюс.
Хотелось-бы разделить Ваш оптимизм, но я вижу обратное. У меня уехало и собирается уехать очень много знакомых. Насовсем - Канада, США и Австралия. Да, судя по некоторым, собираться - не значит уехать. Кто-то сделал определенные шаги по направлению, но потом "потух", кто-то подготовился, но на последний шаг так и не решился или пока не решился - иммиграция это довольно продолжительный процесс в большинстве случаев, но много уехало. Трудовая миграция - это среди рабочих специальностей. Определенно не собираются валить чиновники - им действительно и здесь неплохо. Знаю одну такую семью - работает только отец семейства, жена не работала никогда в своей жизни, семья несколько раз в год ездит на недешевые курорты, в семье с 2-мя взрослыми - 3 машины, у супруги как минимум 5 или 6 шуб, общей стоимостью на очень неплохую иномарку. При как-то зашедшем разговоре о коррупции, был ответ - "кто на что учился". Хотя я не совсем прав, они тоже валить будут, озвучивали планы после выхода на пенсию купить дом в Испании, ДО - не хотят светить в декларации.
Да, я знаю вашу позицию. Но сегодня вы переплюнул самого себя в пессимизме. Считать, что мы близки к Сомали?! Вы что всерьез?! Оглянитесь вокруг. Какие машины ездят по улицам, какие продукты покупаются в супермаркетах, какие очереди в Буковель при цене 900грн за день подъемников. Как билеты на самолёты на отдых расходятся, как горячие пирожки. И это не чиновники с депутатами, а обычные люди.Какое Сомали нафиг, где половина людей даже в школу не ходит и не умеет читать и писать. Да, все не так радужно в стране. Да, среднего класса мало. Но жизнь все время улучшается, это видно невооружённым взглядом. Валить куда-то нелегалом- смысла мало. Я объездил почти всю Европу и нигде не видел того, что заставило бы меня переехать.