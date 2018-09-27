У Держдепі застерегли: трудова міграція з України є...

SMOKE написав:

rjkz написав: Да, я знаю вашу позицию. Но сегодня вы переплюнул самого себя в пессимизме. Считать, что мы близки к Сомали?! Вы что всерьез?! Оглянитесь вокруг. Какие машины ездят по улицам, какие продукты покупаются в супермаркетах, какие очереди в Буковель при цене 900грн за день подъемников. Как билеты на самолёты на отдых расходятся, как горячие пирожки. И это не чиновники с депутатами, а обычные люди.Какое Сомали нафиг, где половина людей даже в школу не ходит и не умеет читать и писать. Да, все не так радужно в стране. Да, среднего класса мало. Но жизнь все время улучшается, это видно невооружённым взглядом. Валить куда-то нелегалом- смысла мало. Я объездил почти всю Европу и нигде не видел того, что заставило бы меня переехать. Да, я знаю вашу позицию. Но сегодня вы переплюнул самого себя в пессимизме. Считать, что мы близки к Сомали?! Вы что всерьез?! Оглянитесь вокруг. Какие машины ездят по улицам, какие продукты покупаются в супермаркетах, какие очереди в Буковель при цене 900грн за день подъемников. Как билеты на самолёты на отдых расходятся, как горячие пирожки. И это не чиновники с депутатами, а обычные люди.Какое Сомали нафиг, где половина людей даже в школу не ходит и не умеет читать и писать. Да, все не так радужно в стране. Да, среднего класса мало. Но жизнь все время улучшается, это видно невооружённым взглядом. Валить куда-то нелегалом- смысла мало. Я объездил почти всю Европу и нигде не видел того, что заставило бы меня переехать.

Пардон, но если я буду судить по своему окружению и по себе - то действительно Украина живет нплохо, а если мы зайдем под купол ВР, то, наверное, Швейцария и Люксембург нервно курят в сторонке. А как насчет остальных миллионов 25? Как насчет пенсионеров с 1500грн пенсии и 2+ тысячами коммуналки? Вы где продукты покупаете? В Delight? Я в Новусе преимущественно, в который без машины не доберешься. А в магазины шаговой доступности типа АТБ и Форы заходите иногда? Не обращали внимания на кассе бабульки с одной только половинкой украинского мелкими гривнами? Не? Это не граждане Украины? Или они откладывают на Буковель, ебипет и мальдивы с мальвинами? А за украинским наверняка на лексусе заехали по дороге на Козин?Сейчас многие говорят - "пенсы, кому они нужны, они свое отжили" Это мы с вами завтра будем пенсами с 50 баксовой пенсией (это если еще до не доживем) и "европейскими ценами" на украинскую комуналь и украинские-же продукты. Про лекарства - вообще не говорю, лечится тем на что денег хватит, а не тем, что нужно - это абсурд. Рынок, ёпта! Только пенсионеры - они вне рынка, это социальное обязательство общества, возложенное на государство. А государство решило обесценить это свое обязательство. И обесценило не только пенсии, но и стоимость рабочей силы (читай "время жизни граждан Украины") до уровня, по которому мы достигли "почетного" звания "Самая бедная страна Европы". Это еще не значит, что самая бедная страна Европы богаче самой богатой страны Африки. Но у нас еще есть потенциал куда падать.Только молодой и здоровый пока бугай из села собрал манатки и рванул в Польшу, потом повезет Чехия-Германия, если уцепится - семью заберет. Что делать пенсионеру?Как насчет обычных врачей районных поликлиник? Особенно маленьких городков? Я много раз писал, как случайно раньше свернул на Васильков со стороны Одессы - это какое-то средневековье! 25 км от Киева по одной из самых оживленных трасс! Проедтесь, посмотрите как живут ваши соотечественники. Про то, чтобы поехать куда-то в тьму-таракань типа сел и маленьких городков в депрессивных регионах - вообще молчу!Это внешние проявления. Но "...сколько нам открытий чудных готовит..." нет, не просвещенья дух, а отечественная "бесплатная" медицина. Если-бы родственники моих знакомых не имели этого горького опыта - в жизни-бы не поверил.Ваша позиция - у нас еще не так уж плохо. Может вы слишком молоды или память не очень или просто не интересуетесь, но я вижу динамику независимой Украины с самого начала. И динамика эта мне очень не нравится.