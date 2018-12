У Держдепі застерегли: трудова міграція з України є...

Додано: Вів 11 гру, 2018 11:28

shapo написав: SMOKE написав: И зачем передёргивать?! Разговор шел о работающих молодых людях, которые якобы массово валят из страны, потому что им плохо. И зачем передёргивать?! Разговор шел о работающих молодых людях, которые якобы массово валят из страны, потому что им плохо.



Валят,и хорошим темпом, иначе у меня на стройке не было бы такой нехватки квалифицированных и не очень рабочих, в школе учителей, а в больницах и поликлиниках врачей.И это Киев, а что тогда в других местах?



SMOKE написав: Пенсионеры, по которым во всем с вами согласен, причем к теме обсуждения?. Пенсионеры, по которым во всем с вами согласен, причем к теме обсуждения?.



Они составляют треть населения страны и абсолютное большинство нищие



SMOKE написав: По динамике Украины , что не нравится вам так сильно?

В начале 2000х мы жили лучше, чем в 90х. В 2008-2010 лучше, чем в начале 2000х. Сейчас даже при войне и оккупации части территорий лучше живем, чем в 2008-2010. По-моему, динамика, как минимум положительная. Хотя я бы тоже хотел лучше и быстрее, чтобы страна развивалась. По динамике Украины , что не нравится вам так сильно?В начале 2000х мы жили лучше, чем в 90х. В 2008-2010 лучше, чем в начале 2000х. Сейчас даже при войне и оккупации части территорий лучше живем, чем в 2008-2010. По-моему, динамика, как минимум положительная. Хотя я бы тоже хотел лучше и быстрее, чтобы страна развивалась.

Что значит "лучше живем"? Это ведь все индивидуально. Тот, кто ушел с госпредприятий вовремя в бизнес в 90-х (любой, начиная с челночного) жил в 90-х хорошо. В начале 2000-х начали расти зарплаты, а в 2008г как раз случился ипотечный кризис.

Но такой стоимости коммуналки и таких нищенских пенсий даже в сравнении с 90-ми за предыдущие 24 года не было, и, самое главное, просвета не видно, поэтому молодые и уезжают.

Здесь кто-то озвучил хоть какую-нибудь стратегию страны на 5-10-30 лет кроме ничего не значащих лозунгов - "мы идем в европу и нато", но почему-то со своей "верой,мовой, армией", и ,самое главное, каким-то "своим путем".

А в реальности все 27 лет одни временщики,лгуны и примитивные воры. Валят,и хорошим темпом, иначе у меня на стройке не было бы такой нехватки квалифицированных и не очень рабочих, в школе учителей, а в больницах и поликлиниках врачей.И это Киев, а что тогда в других местах?Они составляют треть населения страны и абсолютное большинство нищиеЧто значит "лучше живем"? Это ведь все индивидуально. Тот, кто ушел с госпредприятий вовремя в бизнес в 90-х (любой, начиная с челночного) жил в 90-х хорошо. В начале 2000-х начали расти зарплаты, а в 2008г как раз случился ипотечный кризис.Но такой стоимости коммуналки и таких нищенских пенсий даже в сравнении с 90-ми за предыдущие 24 года не было, и, самое главное, просвета не видно, поэтому молодые и уезжают.Здесь кто-то озвучил хоть какую-нибудь стратегию страны на 5-10-30 лет кроме ничего не значащих лозунгов - "мы идем в европу и нато", но почему-то со своей "верой,мовой, армией", и ,самое главное, каким-то "своим путем".А в реальности все 27 лет одни временщики,лгуны и примитивные воры.

+1Кстати, "Мы пойдем другим путем!" Уже было. И как-то с декоммунизаторами это не очень сочетается.Если мы идем в Европу, то как минимум надо какой-то общий язык общения искать. И трудно поверить, что вся Европа так ждет Украину, что массово учит соловьиную, чтобы не раздражать фарион.По сравнению с Европой в Украине практически нулевая толерантность по таким признакам, по которым мы даже не задумываемся. Мне недавно подданный Ее Величества Королевы Великобритании, не из бывших наших, на невинный, по нашим представлениям, вопрос "How old are you?", причем заданный в контексте совершенно далеком от просто узнать его возраст, объяснил, что в цивилизованном мире это очень оскорбительно отвечать на такой вопрос и приличные люди его не задают. Дискриминация во возрастному признаку, эйджизм, во многих странах ведет к ответственности. Я уж не говорю о дискриминации по национальному, языковому, гендерному и пр. признакам. Какая в баню Европа?