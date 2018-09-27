У Держдепі застерегли: трудова міграція з України є...

Додано: Вів 11 гру, 2018 12:02

SMOKE написав: rjkz написав:

Пардон, но если я буду судить по своему окружению и по себе - то действительно Украина живет нплохо, а если мы зайдем под купол ВР, то, наверное, Швейцария и Люксембург нервно курят в сторонке. А как насчет остальных миллионов 25? Как насчет пенсионеров с 1500грн пенсии и 2+ тысячами коммуналки? Вы где продукты покупаете? В Delight? Я в Новусе преимущественно, в который без машины не доберешься. А в магазины шаговой доступности типа АТБ и Форы заходите иногда? Не обращали внимания на кассе бабульки с одной только половинкой украинского мелкими гривнами? Не? Это не граждане Украины? Или они откладывают на Буковель, ебипет и мальдивы с мальвинами? А за украинским наверняка на лексусе заехали по дороге на Козин?

Сейчас многие говорят - "пенсы, кому они нужны, они свое отжили" Это мы с вами завтра будем пенсами с 50 баксовой пенсией (это если еще до не доживем) и "европейскими ценами" на украинскую комуналь и украинские-же продукты. Про лекарства - вообще не говорю, лечится тем на что денег хватит, а не тем, что нужно - это абсурд. Рынок, ёпта! Только пенсионеры - они вне рынка, это социальное обязательство общества, возложенное на государство. А государство решило обесценить это свое обязательство. И обесценило не только пенсии, но и стоимость рабочей силы (читай "время жизни граждан Украины") до уровня, по которому мы достигли "почетного" звания "Самая бедная страна Европы". Это еще не значит, что самая бедная страна Европы богаче самой богатой страны Африки. Но у нас еще есть потенциал куда падать. Только молодой и здоровый пока бугай из села собрал манатки и рванул в Польшу, потом повезет Чехия-Германия, если уцепится - семью заберет. Что делать пенсионеру?

Как насчет обычных врачей районных поликлиник? Особенно маленьких городков? Я много раз писал, как случайно раньше свернул на Васильков со стороны Одессы - это какое-то средневековье! 25 км от Киева по одной из самых оживленных трасс! Проедтесь, посмотрите как живут ваши соотечественники. Про то, чтобы поехать куда-то в тьму-таракань типа сел и маленьких городков в депрессивных регионах - вообще молчу!

Это внешние проявления. Но "...сколько нам открытий чудных готовит..." нет, не просвещенья дух, а отечественная "бесплатная" медицина. Если-бы родственники моих знакомых не имели этого горького опыта - в жизни-бы не поверил.



Ваша позиция - у нас еще не так уж плохо. Может вы слишком молоды или память не очень или просто не интересуетесь, но я вижу динамику независимой Украины с самого начала. И динамика эта мне очень не нравится. Пардон, но если я буду судить по своему окружению и по себе - то действительно Украина живет нплохо, а если мы зайдем под купол ВР, то, наверное, Швейцария и Люксембург нервно курят в сторонке. А как насчет остальных миллионов 25? Как насчет пенсионеров с 1500грн пенсии и 2+ тысячами коммуналки? Вы где продукты покупаете? В Delight? Я в Новусе преимущественно, в который без машины не доберешься. А в магазины шаговой доступности типа АТБ и Форы заходите иногда? Не обращали внимания на кассе бабульки с одной только половинкой украинского мелкими гривнами? Не? Это не граждане Украины? Или они откладывают на Буковель, ебипет и мальдивы с мальвинами? А за украинским наверняка на лексусе заехали по дороге на Козин?Сейчас многие говорят - "пенсы, кому они нужны, они свое отжили" Это мы с вами завтра будем пенсами с 50 баксовой пенсией (это если еще до не доживем) и "европейскими ценами" на украинскую комуналь и украинские-же продукты. Про лекарства - вообще не говорю, лечится тем на что денег хватит, а не тем, что нужно - это абсурд. Рынок, ёпта! Только пенсионеры - они вне рынка, это социальное обязательство общества, возложенное на государство. А государство решило обесценить это свое обязательство. И обесценило не только пенсии, но и стоимость рабочей силы (читай "время жизни граждан Украины") до уровня, по которому мы достигли "почетного" звания "Самая бедная страна Европы". Это еще не значит, что самая бедная страна Европы богаче самой богатой страны Африки. Но у нас еще есть потенциал куда падать.Только молодой и здоровый пока бугай из села собрал манатки и рванул в Польшу, потом повезет Чехия-Германия, если уцепится - семью заберет. Что делать пенсионеру?Как насчет обычных врачей районных поликлиник? Особенно маленьких городков? Я много раз писал, как случайно раньше свернул на Васильков со стороны Одессы - это какое-то средневековье! 25 км от Киева по одной из самых оживленных трасс! Проедтесь, посмотрите как живут ваши соотечественники. Про то, чтобы поехать куда-то в тьму-таракань типа сел и маленьких городков в депрессивных регионах - вообще молчу!Это внешние проявления. Но "...сколько нам открытий чудных готовит..." нет, не просвещенья дух, а отечественная "бесплатная" медицина. Если-бы родственники моих знакомых не имели этого горького опыта - в жизни-бы не поверил.Ваша позиция - у нас еще не так уж плохо. Может вы слишком молоды или память не очень или просто не интересуетесь, но я вижу динамику независимой Украины с самого начала. И динамика эта мне очень не нравится.

И зачем передёргивать?! Разговор шел о работающих молодых людях, которые якобы массово валят из страны, потому что им плохо. Пенсионеры, по которым во всем с вами согласен, причем к теме обсуждения?Я не страдаю пафосом и очень часто скупаюсь в АТБ, так как он рядом и радует ценами на многие группы товаров и вижу разный контингент.По динамике Украины , что не нравится вам так сильно?В начале 2000х мы жили лучше, чем в 90х. В 2008-2010 лучше, чем в начале 2000х. Сейчас даже при войне и оккупации части территорий лучше живем, чем в 2008-2010. По-моему, динамика, как минимум положительная. Хотя я бы тоже хотел лучше и быстрее, чтобы страна развивалась.[/quote]Хотите увидеть свое будущее в Украине? - Посмотрите на пенсионера.Вы все время смотрите на внешние проявления успешности. Скажите, а какого фига все эти туристы выкладывают свой отдых в соцсетях? Они отдыхают или понты крутят? Судя по всему, "фоточки в инстаграмме" важней самого отдыха. Тачки...ну да, типа это круто. Только в цивилизованном мире отношение к автомобилям проще чем у нас к стиралкам. У меня кроссовки дольше ходят, чем у моих знакомых в США автомобили. У гражданина Украины весь бюджет уходит на коммуналку и еду, вчера разговаривал с гражданином Канады - еда порядка 20% бюджета (это при том, что Канада - это не США, где зарплаты в широком диапазоне от 2-х до 12 тысяч американских долларов у 60% населения, остальное выше, в Канаде %% 80 населения имеет доход 1600-5000 CAD (примерно 0,7 ЮСД). структура расходов другая, да, но тем не менее ).Так вот, возвращаясь к понтам, понты, как известно, дороже денег. Так называемый "постнищебродский синдром". На самом деле есть такое понятие в психологии (или это ближе к психиатрии?), когда человек, проживший в нищете, получив деньги, начинает крутить понты. Потом это начинает влиять на его окружение, они начинают "играть по этим "правилам"". Психоиндукция. Стадный инстинкт. И что мы имеем? Жрет человек всякую гадость, живет в сарае, убивает здоровье, но зато яфоны (это еще явно не здоровая страсть), тачки и ебипты. Приходит пенсия - "здравствуй, ж0па, Новый год"(с)Почему нынешним пенсионерам еще ничего по сравнению с пенсионерами 2040-х? Да потому что им от того самого "ненавистного" СССР хотя-бы жилье досталось. Как вы представляете жизнь пенсионера 2040-х? Он всю жизнь жил в аренде, обновлял тачки каждые 3 года, новый яфон (это, кстати, еще оптимистический сценарий). У него 50 баксов пенсии, нет жилья, убитое жратвой, алкоголем и никотином здоровье, нет медстраховки и сбережений тоже нет (в Украине шанс потерять хотя-бы раз в жизни все -90%, сценарии разнообразные).И еще один момент как много людей ездит на курорты? 2? 3 млн в год? Думаю меньше, причем часть из этих поездок приходится на тех, кто это делает несколько раз в год. То есть, около 5-10% населения (это если верить, что нас 35-42 млн). Чем остальные 90% заняты? "Над златом чахнут?" Или пытаются ноги не протянуть?Еще раз граждане Украины - это не только 25-35 лет, с квартирой, машиной и хорошей работой в Киеве. В Украине, якобы, 42 млн. В Киеве, вместе со всеми понаехами от силы 4,5 млн. и не все даже из этих 4,5 материально (я уж не говорю об остальном) обеспечены. Так что там с остальными 35 млн? Это не Украина?