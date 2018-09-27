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У Держдепі застерегли: трудова
міграція з України є...

У Держдепі застерегли: трудова міграція з України є...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 12:34

  барабашов написав:sal
Хаммеры сняты с производства в 2010м году.
Все что видны - завезены новыми при Юще.
Кто то б/у продал на периферию, кто то купил экономичный дизельный кроссовер с расходом не 25-30л по городу, а 7-8, и катает по делам его.
На авториа полно их продаётся, и из-за возраста и расхода не сильно их и покупают б/у


https://www.popmech.ru/vehicles/news-36 ... nok/#part0 Гражданская версия армейского внедорожника Hummer H1 была снята с производства в 2006 году. Теперь знаменитый вездеход снова поступил в продажу — правда, немного под другим именем.
В игноре Kart, Sommer
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 13:16

Re: У Держдепі застерегли: трудова міграція з України є...

  rjkz написав:Ваша позиция - у нас еще не так уж плохо. Может вы слишком молоды или память не очень или просто не интересуетесь, но я вижу динамику независимой Украины с самого начала. И динамика эта мне очень не нравится.

В нас йдуть такі самі процеси, як і в інших країнах Східної Європи - після відкриття кордонів виїжджає десь 10% населення. Приблизно через 5 років, від початку масової еміграції, процес стабілізується.
Зрадофільський апокаліпсіс ніде не реалізується, і не може реалізуватись. Навіть в найбідніших країнах не було такого, щоб залишились тільки пенсіонери, як зараз по забитих селах.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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