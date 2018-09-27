У Держдепі застерегли: трудова міграція з України є...
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барабашов написав:sal Хаммеры сняты с производства в 2010м году. Все что видны - завезены новыми при Юще. Кто то б/у продал на периферию, кто то купил экономичный дизельный кроссовер с расходом не 25-30л по городу, а 7-8, и катает по делам его. На авториа полно их продаётся, и из-за возраста и расхода не сильно их и покупают б/у
rjkz написав:Ваша позиция - у нас еще не так уж плохо. Может вы слишком молоды или память не очень или просто не интересуетесь, но я вижу динамику независимой Украины с самого начала. И динамика эта мне очень не нравится.
В нас йдуть такі самі процеси, як і в інших країнах Східної Європи - після відкриття кордонів виїжджає десь 10% населення. Приблизно через 5 років, від початку масової еміграції, процес стабілізується. Зрадофільський апокаліпсіс ніде не реалізується, і не може реалізуватись. Навіть в найбідніших країнах не було такого, щоб залишились тільки пенсіонери, як зараз по забитих селах.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...