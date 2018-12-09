У Держдепі застерегли: трудова міграція з України є...
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барабашов написав:sal Хаммеры сняты с производства в 2010м году. Все что видны - завезены новыми при Юще. Кто то б/у продал на периферию, кто то купил экономичный дизельный кроссовер с расходом не 25-30л по городу, а 7-8, и катает по делам его. На авториа полно их продаётся, и из-за возраста и расхода не сильно их и покупают б/у
rjkz написав:Ваша позиция - у нас еще не так уж плохо. Может вы слишком молоды или память не очень или просто не интересуетесь, но я вижу динамику независимой Украины с самого начала. И динамика эта мне очень не нравится.
В нас йдуть такі самі процеси, як і в інших країнах Східної Європи - після відкриття кордонів виїжджає десь 10% населення. Приблизно через 5 років, від початку масової еміграції, процес стабілізується. Зрадофільський апокаліпсіс ніде не реалізується, і не може реалізуватись. Навіть в найбідніших країнах не було такого, щоб залишились тільки пенсіонери, як зараз по забитих селах.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
rjkz написав:Ваша позиция - у нас еще не так уж плохо. Может вы слишком молоды или память не очень или просто не интересуетесь, но я вижу динамику независимой Украины с самого начала. И динамика эта мне очень не нравится.
lapay написав:В нас йдуть такі самі процеси, як і в інших країнах Східної Європи - після відкриття кордонів виїжджає десь 10% населення. Приблизно через 5 років, від початку масової еміграції, процес стабілізується. Зрадофільський апокаліпсіс ніде не реалізується, і не може реалізуватись. Навіть в найбідніших країнах не було такого, щоб залишились тільки пенсіонери, як зараз по забитих селах.
В Польшу или в страны Балтии приехали на замену украинцы. Кто приедет в Украину? Армяне и грузины уже открыли рестораны и кафе в Киеве,азербайджанцы,арабы, китайцы, вьетнамцы и негры торгуют на базаре, особенно секонд-хендом Кто будет работать на стройках, в школах, поликлиниках или заводах ( если вдруг когда-нибудь они появятся)?
shapo написав:Кто будет работать на стройках, в школах, поликлиниках или заводах ( если вдруг когда-нибудь они появятся)?
40+, від яких ще й досі крутять носом працедавці, які хочуть молодих, досвідчених і задарма. Чому німці чи норвежці повинні йти на пенсію в 67 років, а ми такі багаті, що можна і в 60? Як взагалі можна писати вік для вакансії?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
rjkz написав:Ratatui, сильно не вспотеешь, но по сравнению со всей остальной Канадой - комфортно. Онтарио как большой обогреватель - пока остынет уже и весна пришла. А вот 30 км на север от Торонто резко холодает, чуть южнее, между Торонто и американской границей вообще очень мягкая зима.
Да там с озера уже в октябре так задувает, что никакой зимы уже не надо.
rjkz написав:Ваша позиция - у нас еще не так уж плохо. Может вы слишком молоды или память не очень или просто не интересуетесь, но я вижу динамику независимой Украины с самого начала. И динамика эта мне очень не нравится.
lapay написав:В нас йдуть такі самі процеси, як і в інших країнах Східної Європи - після відкриття кордонів виїжджає десь 10% населення. Приблизно через 5 років, від початку масової еміграції, процес стабілізується. Зрадофільський апокаліпсіс ніде не реалізується, і не може реалізуватись. Навіть в найбідніших країнах не було такого, щоб залишились тільки пенсіонери, як зараз по забитих селах.
В Польшу или в страны Балтии приехали на замену украинцы. Кто приедет в Украину? Армяне и грузины уже открыли рестораны и кафе в Киеве,азербайджанцы,арабы, китайцы, вьетнамцы и негры торгуют на базаре, особенно секонд-хендом Кто будет работать на стройках, в школах, поликлиниках или заводах ( если вдруг когда-нибудь они появятся)?
Очевидно нынешние замполиты-порохоботы. Языком.ВПШ для них откроют опять.
rjkz написав:Ratatui, сильно не вспотеешь, но по сравнению со всей остальной Канадой - комфортно. Онтарио как большой обогреватель - пока остынет уже и весна пришла. А вот 30 км на север от Торонто резко холодает, чуть южнее, между Торонто и американской границей вообще очень мягкая зима.
Да там с озера уже в октябре так задувает, что никакой зимы уже не надо.
Дует везде возле воды, н о температура более комфортная.
redmax11 написав:рынок уже выравнивает зарплаты с европейскими, там где не хватает работников. Попробуйте найти себе в крупном городе электрика или штукатура, и посчитайте сколько он зарабатывает. У меня электрик недавно за 1.5 дня работы получил 8000 грн.
Слишком резкий рост зарплат в отдельных отраслях (да и в целом по стране) не есть хорошо. Экономика должна развиваться размеренно, без рывков.