RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У Держдепі застерегли: трудова
міграція з України є...

У Держдепі застерегли: трудова міграція з України є...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 5678
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 12:17

  Gastarbaiter написав:
  redmax11 написав:рынок уже выравнивает зарплаты с европейскими, там где не хватает работников. Попробуйте найти себе в крупном городе электрика или штукатура, и посчитайте сколько он зарабатывает. У меня электрик недавно за 1.5 дня работы получил 8000 грн.

Слишком резкий рост зарплат в отдельных отраслях (да и в целом по стране) не есть хорошо. Экономика должна развиваться размеренно, без рывков.


При таких "правилах игры":

https://tech.liga.net/technology/opinio ... yat-biznes

удивительно, что отсюда еще не все работодатели разбежались.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8115
З нами з: 31.01.12
Подякував: 3306 раз.
Подякували: 1632 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 12:39

Re: У Держдепі застерегли: трудова міграція з України є...

  rjkz написав:И еще один момент как много людей ездит на курорты? 2? 3 млн в год? Думаю меньше, причем часть из этих поездок приходится на тех, кто это делает несколько раз в год. То есть, около 5-10% населения (это если верить, что нас 35-42 млн). Чем остальные 90% заняты? "Над златом чахнут?" Или пытаются ноги не протянуть?


:roll:

"Однак ще кращий результат показав Єгипет – 43,7%, що при зниженні подорожуючих в Туреччину на 1,9% дозволило Єгипту обійти свого конкурента за популярністю серед українських туристів – відповідно 503 тис. і 500,4 тис. осіб."


туристы, ну еще 50к в Грузию, есть часть "по семейным делам" что в Молдову что в Беларуссию (ну и в другие страны типа Германии конечно) но основной поток - на зароботки, итого из 13 миллионов поездок всего 1 миллион туристов... :cry:

https://forum.finance.ua/topic220645.html?p=4496636#p4496636
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Kripo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1039
З нами з: 24.07.10
Подякував: 254 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 5678
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: headshaker і 16 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Зростання економіки України спостерігається 11 кварталів...
R2 » Вів 11 гру, 2018 14:35
2 68
Переглянути останнє повідомлення
Вів 11 гру, 2018 14:44
brk0
Порошенко: Росія розв'язала економічну війну проти України 1, 2
R2 » П'ят 07 гру, 2018 13:09
15 740
Переглянути останнє повідомлення
Пон 10 гру, 2018 15:47
Molchyn
Найдорожчі бренди України (інфографіка)
R2 » Нед 09 гру, 2018 21:28
4 237
Переглянути останнє повідомлення
Пон 10 гру, 2018 11:47
Giroi

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (65020)
12.12.2018 12:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.