У Держдепі застерегли: трудова міграція з України є...
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redmax11 написав:рынок уже выравнивает зарплаты с европейскими, там где не хватает работников. Попробуйте найти себе в крупном городе электрика или штукатура, и посчитайте сколько он зарабатывает. У меня электрик недавно за 1.5 дня работы получил 8000 грн.
Слишком резкий рост зарплат в отдельных отраслях (да и в целом по стране) не есть хорошо. Экономика должна развиваться размеренно, без рывков.
rjkz написав:И еще один момент как много людей ездит на курорты? 2? 3 млн в год? Думаю меньше, причем часть из этих поездок приходится на тех, кто это делает несколько раз в год. То есть, около 5-10% населения (это если верить, что нас 35-42 млн). Чем остальные 90% заняты? "Над златом чахнут?" Или пытаются ноги не протянуть?
"Однак ще кращий результат показав Єгипет – 43,7%, що при зниженні подорожуючих в Туреччину на 1,9% дозволило Єгипту обійти свого конкурента за популярністю серед українських туристів – відповідно 503 тис. і 500,4 тис. осіб."
туристы, ну еще 50к в Грузию, есть часть "по семейным делам" что в Молдову что в Беларуссию (ну и в другие страны типа Германии конечно) но основной поток - на зароботки, итого из 13 миллионов поездок всего 1 миллион туристов...
rjkz написав:И еще один момент как много людей ездит на курорты? 2? 3 млн в год? Думаю меньше, причем часть из этих поездок приходится на тех, кто это делает несколько раз в год. То есть, около 5-10% населения (это если верить, что нас 35-42 млн). Чем остальные 90% заняты? "Над златом чахнут?" Или пытаются ноги не протянуть?
"Однак ще кращий результат показав Єгипет – 43,7%, що при зниженні подорожуючих в Туреччину на 1,9% дозволило Єгипту обійти свого конкурента за популярністю серед українських туристів – відповідно 503 тис. і 500,4 тис. осіб."
туристы, ну еще 50к в Грузию, есть часть "по семейным делам" что в Молдову что в Беларуссию (ну и в другие страны типа Германии конечно) но основной поток - на зароботки, итого из 13 миллионов поездок всего 1 миллион туристов...
lapay написав:В нас йдуть такі самі процеси, як і в інших країнах Східної Європи - після відкриття кордонів виїжджає десь 10% населення. Приблизно через 5 років, від початку масової еміграції, процес стабілізується. Зрадофільський апокаліпсіс ніде не реалізується, і не може реалізуватись. Навіть в найбідніших країнах не було такого, щоб залишились тільки пенсіонери, як зараз по забитих селах.
Так зменшення населення десь на 40-50% через зменшення народжуванності. Тому 10, ну, максимум 15% - міграція.
Kripo написав:В Болгарии к примеру по 70% врачей уезжают. Многие страны не проводят перепеси а на выборы является по 25% от списочного состава изберателей, даже когда что-то действительно важное происходит - как в Северной Македонии.
Явка не показник. Подивіться на нещодавні вибори у Вірменії, коли зняли адмінресурс. Навіть в Литві населення почало зростати - повертаються свої мігранти і нові, з України. В ГДР (територія ФРН) населення зменшилось з 16 до 12,6 млн, причому в період ГДР воно теж зменшувалось, а у ФРН зростало. Зараз стабілізувалось. Без мігрантів населення буде зменшуватись автоматочно, бо в Європі низька народжуваність. Ви готові приймати мусульманських мігрантів?
По цій темі в мене тільки одне питання - хто може обгрунтувати, чому в Україні повинно жити саме 55 млн, а не 50, 40 чи 30?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay написав:В нас йдуть такі самі процеси, як і в інших країнах Східної Європи - після відкриття кордонів виїжджає десь 10% населення. Приблизно через 5 років, від початку масової еміграції, процес стабілізується. Зрадофільський апокаліпсіс ніде не реалізується, і не може реалізуватись. Навіть в найбідніших країнах не було такого, щоб залишились тільки пенсіонери, як зараз по забитих селах.
По моим прикидкам, за последние годы Украина потеряла %% 40-50 экономически активного населения. А за всю историю независимости - страшно представить. Сначала уехали врачи, учителя, инженеры, ученые большой волной, потом они-же ехали но уже спокойным потоком, к ним присоединились заробитчане, которые периодически на время возвращались в Украину, потом многие забрали семьи, потом начали искать пути просто люди с ВО, потом, какого фига?, стали просто поступать в иностранные ВУЗы и там оставаться на работу, а потом уже рванули работяги. И это-же не прекращается. Что дальше? Украина - страна пенсионеров и чинуш?
SMOKE написав:Пробки совсем не те, что 10лет назад- они намного хуже. Машины на уровне 10-20 тысяч.долларов массово ездят по дорогам любого города Украины, будь то Чернигов, Одесса, Ивано-Франковск и т.д.
lapay написав:а у ФРН зростало. Зараз стабілізувалось. Без мігрантів населення буде зменшуватись автоматочно, бо в Європі низька народжуваність. Ви готові приймати мусульманських мігрантів?
По цій темі в мене тільки одне питання - хто може обгрунтувати, чому в Україні повинно жити саме 55 млн, а не 50, 40 чи 30?
факты 1. Население Германии продолжает расти, вовсе не стабилизировалось, да за счет эмигрантов и детей эмигрантов. 2. Почему вы мусульманами пугаете? Вам татры в Крыму не нравятся?! Религия отделена от государства и любое предпочтение от государства по рассовой, национальной или религиозной принадлежности будет преступлением.
по дискуссии - если бы уменьшение населения происходило одинаково по возрасту то да, не страшно что в Украине будет 3 миллиона, или даже 10 тысяч останеться обслуживать ГТС (об этом мечтаем?!), но в реальном мире уезжают молодые-здоровые-образованные, те кто должен оставшимся в стране доживать- вымерать пенсионерам на пенсию зарабатывать.
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Kripo написав:1. Население Германии продолжает расти, вовсе не стабилизировалось, да за счет эмигрантов и детей эмигрантов.
Я казав про східні землі.
Kripo написав:2. Почему вы мусульманами пугаете? Вам татры в Крыму не нравятся?! Религия отделена от государства и любое предпочтение от государства по рассовой, национальной или религиозной принадлежности будет преступлением.
Мене просто дивує плач по еміграції. Еміграція із ФРН теж чимала, і народжуваність мала. Якщо хтось буде заміщати цю дірку, то треба розуміти, хто саме і чому. Зростання антимігрантських настроїв в Західній Європі не на порожньому місці. Краще без мігрантів чи з ними? Японія живе якось і без них.
Природний приріст населення в країні 2015 року був негативним і становив -0,16 % (депопуляція) (212-те місце у світі)[1].
Очікується, що за наявних темпів зростання населення, кількість японців 2050 року зменшиться до 100 млн, а 2100 року — до 64 млн. Такі прогнози є загрозою для японської економіки. Закордонні фахівці пропонують вирішити проблеми старіння та низької народжуваності прийняттям іммігрантів. Проте останні здобули собі погану славу в японському соціумі через незнання японських звичаїв і часті злочини (більше половини злочинів у країні скоєні вихідцями з КНР).
о дискуссии - если бы уменьшение населения происходило одинаково по возрасту то да, не страшно что в Украине будет 3 миллиона, или даже 10 тысяч останеться обслуживать ГТС (об этом мечтаем?!), но в реальном мире уезжают молодые-здоровые-образованные, те кто должен оставшимся в стране доживать- вымерать пенсионерам на пенсию зарабатывать.
Середній вік україців чи болгар набагато менший, ніж середній вік японців. В нас є кому працювати - роботи немає і бізнесової культур-мультур не вистачає.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay написав:Явка не показник. Подивіться на нещодавні вибори у Вірменії, коли зняли адмінресурс.
на что смотреть?! на явку 48%, меньше чем на предыдущих? И я про референдум в теперь уже Северной Македонии, где явка 36,9%, и где не было админ ресурса никогда, почитайте аналитику, почему у них такая низкая явка - народ уехал на зароботки.
lapay написав:Я казав про східні землі.
последние 10 лет и там растет, особенно Берлин.
lapay написав:Зростання антимігрантських настроїв в Західній Європі не на порожньому місці. Краще без мігрантів чи з ними? Японія живе якось і без них.
это "зростання" - в основном в российском телевизоре. Про Японию - а кто сказал что там ничего не делают? что вот так как в статье написано, так и произойдет? Япония фактически последние 3 года начала терять население и то очень медленно, и страна открыла дверь эммигрантам -