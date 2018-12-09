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У Держдепі застерегли: трудова
міграція з України є...

У Держдепі застерегли: трудова міграція з України є...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 5678
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 12:17

  Gastarbaiter написав:
  redmax11 написав:рынок уже выравнивает зарплаты с европейскими, там где не хватает работников. Попробуйте найти себе в крупном городе электрика или штукатура, и посчитайте сколько он зарабатывает. У меня электрик недавно за 1.5 дня работы получил 8000 грн.

Слишком резкий рост зарплат в отдельных отраслях (да и в целом по стране) не есть хорошо. Экономика должна развиваться размеренно, без рывков.


При таких "правилах игры":

https://tech.liga.net/technology/opinio ... yat-biznes

удивительно, что отсюда еще не все работодатели разбежались.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 12:39

Re: У Держдепі застерегли: трудова міграція з України є...

  rjkz написав:И еще один момент как много людей ездит на курорты? 2? 3 млн в год? Думаю меньше, причем часть из этих поездок приходится на тех, кто это делает несколько раз в год. То есть, около 5-10% населения (это если верить, что нас 35-42 млн). Чем остальные 90% заняты? "Над златом чахнут?" Или пытаются ноги не протянуть?


:roll:

"Однак ще кращий результат показав Єгипет – 43,7%, що при зниженні подорожуючих в Туреччину на 1,9% дозволило Єгипту обійти свого конкурента за популярністю серед українських туристів – відповідно 503 тис. і 500,4 тис. осіб."


туристы, ну еще 50к в Грузию, есть часть "по семейным делам" что в Молдову что в Беларуссию (ну и в другие страны типа Германии конечно) но основной поток - на зароботки, итого из 13 миллионов поездок всего 1 миллион туристов... :cry:

https://forum.finance.ua/topic220645.html?p=4496636#p4496636
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Kripo
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 13:08

  Kripo написав:
  rjkz написав:И еще один момент как много людей ездит на курорты? 2? 3 млн в год? Думаю меньше, причем часть из этих поездок приходится на тех, кто это делает несколько раз в год. То есть, около 5-10% населения (это если верить, что нас 35-42 млн). Чем остальные 90% заняты? "Над златом чахнут?" Или пытаются ноги не протянуть?


:roll:

"Однак ще кращий результат показав Єгипет – 43,7%, що при зниженні подорожуючих в Туреччину на 1,9% дозволило Єгипту обійти свого конкурента за популярністю серед українських туристів – відповідно 503 тис. і 500,4 тис. осіб."


туристы, ну еще 50к в Грузию, есть часть "по семейным делам" что в Молдову что в Беларуссию (ну и в другие страны типа Германии конечно) но основной поток - на зароботки, итого из 13 миллионов поездок всего 1 миллион туристов... :cry:

https://forum.finance.ua/topic220645.html?p=4496636#p4496636


А из 1 млн реальных туристов, процентов 80-чинуши, типа того, который оставил поллимона на Мальдивах. Украина - богатая страна. :mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 13:20

Re: У Держдепі застерегли: трудова міграція з України є...

  lapay написав:В нас йдуть такі самі процеси, як і в інших країнах Східної Європи - після відкриття кордонів виїжджає десь 10% населення. Приблизно через 5 років, від початку масової еміграції, процес стабілізується.
Зрадофільський апокаліпсіс ніде не реалізується, і не може реалізуватись. Навіть в найбідніших країнах не було такого, щоб залишились тільки пенсіонери, як зараз по забитих селах.


да ну?! 10% говорите, а 30% не хотите?! Смотрим Болгарию https://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_Bulgaria#/media/File:Bulgaria-demography.png, Литву https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D1%8B#/media/File:Population_of_Lithuania_1915-2014.png, Латвию и так далее. И ситуация не "стабилизируется", с чего бы ей стабилизироваться?! Идет депопуляция - умирают больше чем рождается и продолжается выезд активных-молодых-образованных людей, тех кто должен быть локомотивом экономики. В Болгарии к примеру по 70% врачей уезжают. Многие страны не проводят перепеси а на выборы является по 25% от списочного состава изберателей, даже когда что-то действительно важное происходит - как в Северной Македонии.
:wink:
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Kripo
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 13:43

Re: У Держдепі застерегли: трудова міграція з України є...

  Kripo написав:да ну?! 10% говорите, а 30% не хотите?! Смотрим Болгарию https://en.wikipedia.org/wiki/Demograph ... graphy.png, Литву https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0 ... 5-2014.png, Латвию и так далее. И ситуация не "стабилизируется", с чего бы ей стабилизироваться?! Идет депопуляция - умирают больше чем рождается и продолжается выезд активных-молодых-образованных людей, тех кто должен быть локомотивом экономики

Так зменшення населення десь на 40-50% через зменшення народжуванності. Тому 10, ну, максимум 15% - міграція.
  Kripo написав:В Болгарии к примеру по 70% врачей уезжают. Многие страны не проводят перепеси а на выборы является по 25% от списочного состава изберателей, даже когда что-то действительно важное происходит - как в Северной Македонии.

Явка не показник. Подивіться на нещодавні вибори у Вірменії, коли зняли адмінресурс.
Навіть в Литві населення почало зростати - повертаються свої мігранти і нові, з України. В ГДР (територія ФРН) населення зменшилось з 16 до 12,6 млн, причому в період ГДР воно теж зменшувалось, а у ФРН зростало. Зараз стабілізувалось. Без мігрантів населення буде зменшуватись автоматочно, бо в Європі низька народжуваність. Ви готові приймати мусульманських мігрантів?

По цій темі в мене тільки одне питання - хто може обгрунтувати, чому в Україні повинно жити саме 55 млн, а не 50, 40 чи 30?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 13:44

  Kripo написав:
  lapay написав:В нас йдуть такі самі процеси, як і в інших країнах Східної Європи - після відкриття кордонів виїжджає десь 10% населення. Приблизно через 5 років, від початку масової еміграції, процес стабілізується.
Зрадофільський апокаліпсіс ніде не реалізується, і не може реалізуватись. Навіть в найбідніших країнах не було такого, щоб залишились тільки пенсіонери, як зараз по забитих селах.


да ну?! 10% говорите, а 30% не хотите?! Смотрим Болгарию https://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_Bulgaria#/media/File:Bulgaria-demography.png, Литву https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D1%8B#/media/File:Population_of_Lithuania_1915-2014.png, Латвию и так далее. И ситуация не "стабилизируется", с чего бы ей стабилизироваться?! Идет депопуляция - умирают больше чем рождается и продолжается выезд активных-молодых-образованных людей, тех кто должен быть локомотивом экономики. В Болгарии к примеру по 70% врачей уезжают. Многие страны не проводят перепеси а на выборы является по 25% от списочного состава изберателей, даже когда что-то действительно важное происходит - как в Северной Македонии.
:wink:


По моим прикидкам, за последние годы Украина потеряла %% 40-50 экономически активного населения. А за всю историю независимости - страшно представить.
Сначала уехали врачи, учителя, инженеры, ученые большой волной, потом они-же ехали но уже спокойным потоком, к ним присоединились заробитчане, которые периодически на время возвращались в Украину, потом многие забрали семьи, потом начали искать пути просто люди с ВО, потом, какого фига?, стали просто поступать в иностранные ВУЗы и там оставаться на работу, а потом уже рванули работяги. И это-же не прекращается. Что дальше? Украина - страна пенсионеров и чинуш?
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 14:33

Re: У Держдепі застерегли: трудова міграція з України є...

  SMOKE написав:Пробки совсем не те, что 10лет назад- они намного хуже. Машины на уровне 10-20 тысяч.долларов массово ездят по дорогам любого города Украины, будь то Чернигов, Одесса, Ивано-Франковск и т.д.


Зображення
http://www.bakertilly.ua/ru/news/id890 :wink:
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Kripo
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 14:46

Re: У Держдепі застерегли: трудова міграція з України є...

  lapay написав:а у ФРН зростало. Зараз стабілізувалось. Без мігрантів населення буде зменшуватись автоматочно, бо в Європі низька народжуваність. Ви готові приймати мусульманських мігрантів?

По цій темі в мене тільки одне питання - хто може обгрунтувати, чому в Україні повинно жити саме 55 млн, а не 50, 40 чи 30?


факты
1. Население Германии продолжает расти, вовсе не стабилизировалось, да за счет эмигрантов и детей эмигрантов.
2. Почему вы мусульманами пугаете? Вам татры в Крыму не нравятся?! Религия отделена от государства и любое предпочтение от государства по рассовой, национальной или религиозной принадлежности будет преступлением.

по дискуссии - если бы уменьшение населения происходило одинаково по возрасту то да, не страшно что в Украине будет 3 миллиона, или даже 10 тысяч останеться обслуживать ГТС (об этом мечтаем?!), но в реальном мире уезжают молодые-здоровые-образованные, те кто должен оставшимся в стране доживать- вымерать пенсионерам на пенсию зарабатывать.
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Kripo
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 15:00

Re: У Держдепі застерегли: трудова міграція з України є...

  Kripo написав:1. Население Германии продолжает расти, вовсе не стабилизировалось, да за счет эмигрантов и детей эмигрантов.

Я казав про східні землі.
  Kripo написав:2. Почему вы мусульманами пугаете? Вам татры в Крыму не нравятся?! Религия отделена от государства и любое предпочтение от государства по рассовой, национальной или религиозной принадлежности будет преступлением.

Мене просто дивує плач по еміграції. Еміграція із ФРН теж чимала, і народжуваність мала. Якщо хтось буде заміщати цю дірку, то треба розуміти, хто саме і чому. Зростання антимігрантських настроїв в Західній Європі не на порожньому місці. Краще без мігрантів чи з ними? Японія живе якось і без них.
Природний приріст населення в країні 2015 року був негативним і становив -0,16 % (депопуляція) (212-те місце у світі)[1].

Очікується, що за наявних темпів зростання населення, кількість японців 2050 року зменшиться до 100 млн, а 2100 року — до 64 млн. Такі прогнози є загрозою для японської економіки. Закордонні фахівці пропонують вирішити проблеми старіння та низької народжуваності прийняттям іммігрантів. Проте останні здобули собі погану славу в японському соціумі через незнання японських звичаїв і часті злочини (більше половини злочинів у країні скоєні вихідцями з КНР).

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0 ... 1%96%D1%97
о дискуссии - если бы уменьшение населения происходило одинаково по возрасту то да, не страшно что в Украине будет 3 миллиона, или даже 10 тысяч останеться обслуживать ГТС (об этом мечтаем?!), но в реальном мире уезжают молодые-здоровые-образованные, те кто должен оставшимся в стране доживать- вымерать пенсионерам на пенсию зарабатывать.

Середній вік україців чи болгар набагато менший, ніж середній вік японців. В нас є кому працювати - роботи немає і бізнесової культур-мультур не вистачає.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 15:33

Re: У Держдепі застерегли: трудова міграція з України є...

  lapay написав:Явка не показник. Подивіться на нещодавні вибори у Вірменії, коли зняли адмінресурс.


на что смотреть?! на явку 48%, меньше чем на предыдущих? И я про референдум в теперь уже Северной Македонии, где явка 36,9%, и где не было админ ресурса никогда, почитайте аналитику, почему у них такая низкая явка - народ уехал на зароботки.

  lapay написав:Я казав про східні землі.


последние 10 лет и там растет, особенно Берлин.

  lapay написав:Зростання антимігрантських настроїв в Західній Європі не на порожньому місці. Краще без мігрантів чи з ними? Японія живе якось і без них.


это "зростання" - в основном в российском телевизоре.
Про Японию - а кто сказал что там ничего не делают? что вот так как в статье написано, так и произойдет? Япония фактически последние 3 года начала терять население и то очень медленно, и страна открыла дверь эммигрантам -

Зображення
https://en.wikipedia.org/wiki/Demography_of_Japan

  lapay написав:В нас є кому працювати - роботи немає і бізнесової культур-мультур не вистачає.


а откуда появится "работа" если активная-образованная молодежь уезжает?! :wink:
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Kripo
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