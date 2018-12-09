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У Держдепі застерегли: трудова
міграція з України є...

У Держдепі застерегли: трудова міграція з України є...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 6789
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 15:54

Re: У Держдепі застерегли: трудова міграція з України є...

  Kripo написав:последние 10 лет и там растет, особенно Берлин.

Ще точніше - внутрішньо німецька міграція https://www.partner-inform.de/partner/d ... gg?lang=ru
Просто об'єднання Німеччини ідеальний варіант - різниця в рівні життя колосальна, немає мовного бар'єру і якихось обмежень. Виїхало менше 10%. Правда і вбухали в східні землі чимало.
  Kripo написав:это "зростання" - в основном в российском телевизоре.

І в національних парламентах.
  Kripo написав:Япония фактически последние 3 года начала терять население и то очень медленно, и страна открыла дверь эммигрантам -

Поки що ні https://en.wikipedia.org/wiki/Immigration_to_Japan
Можливо, є більш свіжі дані.
  Kripo написав:откуда появится "работа" если активная-образованная молодежь уезжает?

Ага, переїхав бувший студент в Польщу чи США, і відразу там відкриває компанію і бере на роботу поляків чи американців. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 18:36

  Kripo написав:
  rjkz написав:И еще один момент как много людей ездит на курорты? 2? 3 млн в год? Думаю меньше, причем часть из этих поездок приходится на тех, кто это делает несколько раз в год. То есть, около 5-10% населения (это если верить, что нас 35-42 млн). Чем остальные 90% заняты? "Над златом чахнут?" Или пытаются ноги не протянуть?


:roll:

"Однак ще кращий результат показав Єгипет – 43,7%, що при зниженні подорожуючих в Туреччину на 1,9% дозволило Єгипту обійти свого конкурента за популярністю серед українських туристів – відповідно 503 тис. і 500,4 тис. осіб."


туристы, ну еще 50к в Грузию, есть часть "по семейным делам" что в Молдову что в Беларуссию (ну и в другие страны типа Германии конечно) но основной поток - на зароботки, итого из 13 миллионов поездок всего 1 миллион туристов... :cry:

https://forum.finance.ua/topic220645.html?p=4496636#p4496636


Причем в цитате же прямо написано, что миллион только в Турцию и Египет, а остальные по другим направлениям.
Но нет, надо ж постараться, зрада сама себя не нагнетет. :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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