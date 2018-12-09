У Держдепі застерегли: трудова міграція з України є...
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Kripo написав:последние 10 лет и там растет, особенно Берлин.
Ще точніше - внутрішньо німецька міграція https://www.partner-inform.de/partner/d ... gg?lang=ru Просто об'єднання Німеччини ідеальний варіант - різниця в рівні життя колосальна, немає мовного бар'єру і якихось обмежень. Виїхало менше 10%. Правда і вбухали в східні землі чимало.
Kripo написав:это "зростання" - в основном в российском телевизоре.
І в національних парламентах.
Kripo написав:Япония фактически последние 3 года начала терять население и то очень медленно, и страна открыла дверь эммигрантам -
rjkz написав:И еще один момент как много людей ездит на курорты? 2? 3 млн в год? Думаю меньше, причем часть из этих поездок приходится на тех, кто это делает несколько раз в год. То есть, около 5-10% населения (это если верить, что нас 35-42 млн). Чем остальные 90% заняты? "Над златом чахнут?" Или пытаются ноги не протянуть?
"Однак ще кращий результат показав Єгипет – 43,7%, що при зниженні подорожуючих в Туреччину на 1,9% дозволило Єгипту обійти свого конкурента за популярністю серед українських туристів – відповідно 503 тис. і 500,4 тис. осіб."
туристы, ну еще 50к в Грузию, есть часть "по семейным делам" что в Молдову что в Беларуссию (ну и в другие страны типа Германии конечно) но основной поток - на зароботки, итого из 13 миллионов поездок всего 1 миллион туристов...
rjkz написав:Ratatui, сильно не вспотеешь, но по сравнению со всей остальной Канадой - комфортно. Онтарио как большой обогреватель - пока остынет уже и весна пришла. А вот 30 км на север от Торонто резко холодает, чуть южнее, между Торонто и американской границей вообще очень мягкая зима.
Да там с озера уже в октябре так задувает, что никакой зимы уже не надо.
Дует везде возле воды, н о температура более комфортная.
Ага попадал я под тот комфорт. Минус 20 без того ветра лучше чем ноль с ветром.