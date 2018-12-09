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У Держдепі застерегли: трудова
міграція з України є...

У Держдепі застерегли: трудова міграція з України є...
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  #<1 ... 6789
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 15:54

Re: У Держдепі застерегли: трудова міграція з України є...

  Kripo написав:последние 10 лет и там растет, особенно Берлин.

Ще точніше - внутрішньо німецька міграція https://www.partner-inform.de/partner/d ... gg?lang=ru
Просто об'єднання Німеччини ідеальний варіант - різниця в рівні життя колосальна, немає мовного бар'єру і якихось обмежень. Виїхало менше 10%. Правда і вбухали в східні землі чимало.
  Kripo написав:это "зростання" - в основном в российском телевизоре.

І в національних парламентах.
  Kripo написав:Япония фактически последние 3 года начала терять население и то очень медленно, и страна открыла дверь эммигрантам -

Поки що ні https://en.wikipedia.org/wiki/Immigration_to_Japan
Можливо, є більш свіжі дані.
  Kripo написав:откуда появится "работа" если активная-образованная молодежь уезжает?

Ага, переїхав бувший студент в Польщу чи США, і відразу там відкриває компанію і бере на роботу поляків чи американців. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 18:36

  Kripo написав:
  rjkz написав:И еще один момент как много людей ездит на курорты? 2? 3 млн в год? Думаю меньше, причем часть из этих поездок приходится на тех, кто это делает несколько раз в год. То есть, около 5-10% населения (это если верить, что нас 35-42 млн). Чем остальные 90% заняты? "Над златом чахнут?" Или пытаются ноги не протянуть?


:roll:

"Однак ще кращий результат показав Єгипет – 43,7%, що при зниженні подорожуючих в Туреччину на 1,9% дозволило Єгипту обійти свого конкурента за популярністю серед українських туристів – відповідно 503 тис. і 500,4 тис. осіб."


туристы, ну еще 50к в Грузию, есть часть "по семейным делам" что в Молдову что в Беларуссию (ну и в другие страны типа Германии конечно) но основной поток - на зароботки, итого из 13 миллионов поездок всего 1 миллион туристов... :cry:

https://forum.finance.ua/topic220645.html?p=4496636#p4496636


Причем в цитате же прямо написано, что миллион только в Турцию и Египет, а остальные по другим направлениям.
Но нет, надо ж постараться, зрада сама себя не нагнетет. :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 20:06

  Sommer написав:Причем в цитате же прямо написано, что миллион только в Турцию и Египет, а остальные по другим направлениям.
Но нет, надо ж постараться, зрада сама себя не нагнетет. :mrgreen:


Тебе же уже написали, что в Польшу,Россию, Венгрию это не туристы, а заробитчане.
А из остальных выделили тех, что едет за год не первый раз?
И тогда твой 1 млн тогда нужно делить на 2, 3 или...
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 20:10

Re: У Держдепі застерегли: трудова міграція з України є...

  shapo написав:Тебе же уже написали, что в Польшу,Россию, Венгрию это не туристы, а заробитчане.

26 мільонів заробітчан - вершина ватостатистики. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 20:14

  rjkz написав:
  Ratatui написав:
  rjkz написав:Ratatui, сильно не вспотеешь, но по сравнению со всей остальной Канадой - комфортно. Онтарио как большой обогреватель - пока остынет уже и весна пришла. А вот 30 км на север от Торонто резко холодает, чуть южнее, между Торонто и американской границей вообще очень мягкая зима.


Да там с озера уже в октябре так задувает, что никакой зимы уже не надо.


Дует везде возле воды, н о температура более комфортная.


Ага попадал я под тот комфорт. Минус 20 без того ветра лучше чем ноль с ветром.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 20:36

  lapay написав:
  shapo написав:Тебе же уже написали, что в Польшу,Россию, Венгрию это не туристы, а заробитчане.

26 мільонів заробітчан - вершина ватостатистики. :)


Згідно зі статистикою, лідером виїзного туризму в першому півріччі 2018 року, як і раніше, з великим відривом залишилася Польща – 4,8 млн осіб, що на 10,9% вище показника першого півріччі 2017 року. На другому місці поки залишається Росія – 1,9 млн чол., проте потік туди скоротився на 30,9%. Замикає трійку найпопулярніших серед українців напрямків Угорщина – 1,5 млн осіб з приростом в 6,4%.

Человек, постоянно работающий в 3-х указанных странах, минимум 3-4 раза в год ездит в отпуск на родину показывая статистику "туристов"
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 20:53

Re: У Держдепі застерегли: трудова міграція з України є...

  shapo написав:Згідно зі статистикою, лідером виїзного туризму в першому півріччі 2018 року, як і раніше, з великим відривом залишилася Польща – 4,8 млн осіб, що на 10,9% вище показника першого півріччі 2017 року. На другому місці поки залишається Росія – 1,9 млн чол., проте потік туди скоротився на 30,9%. Замикає трійку найпопулярніших серед українців напрямків Угорщина – 1,5 млн осіб з приростом в 6,4%.

Человек, постоянно работающий в 3-х указанных странах, минимум 3-4 раза в год ездит в отпуск на родину показывая статистику "туристов"

Ви посилання давайте, коли щось цитуєте. Це статистика за півроку https://news.finance.ua/ua/news/-/43821 ... -za-kordon. Левова частина цих перетинів кордону - прикордонні поїздки.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 10:00

  lapay написав:Ви посилання давайте, коли щось цитуєте. Це статистика за півроку https://news.finance.ua/ua/news/-/43821 ... -za-kordon. Левова частина цих перетинів кордону - прикордонні поїздки.


Т.е. вы подтверждаете, что кроме заробитчан и прикордонных однодневных челноков никаких миллионов туристов в эти страны просто нет
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 17:37

  shapo написав:
  lapay написав:
  shapo написав:Тебе же уже написали, что в Польшу,Россию, Венгрию это не туристы, а заробитчане.

26 мільонів заробітчан - вершина ватостатистики. :)


Згідно зі статистикою, лідером виїзного туризму в першому півріччі 2018 року, як і раніше, з великим відривом залишилася Польща – 4,8 млн осіб, що на 10,9% вище показника першого півріччі 2017 року. На другому місці поки залишається Росія – 1,9 млн чол., проте потік туди скоротився на 30,9%. Замикає трійку найпопулярніших серед українців напрямків Угорщина – 1,5 млн осіб з приростом в 6,4%.

Человек, постоянно работающий в 3-х указанных странах, минимум 3-4 раза в год ездит в отпуск на родину показывая статистику "туристов"


Человек работает в 3-х странах, причем одновременно!

Спешите видеть, только сегодня вершина зрадофильских выдумок!
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 17:58

  lapay написав:
  Kripo написав:это "зростання" - в основном в российском телевизоре.

І в національних парламентах.


кого вы имеете ввиду?

  lapay написав:
  Kripo написав:Япония фактически последние 3 года начала терять население и то очень медленно, и страна открыла дверь эммигрантам -

Поки що ні https://en.wikipedia.org/wiki/Immigration_to_Japan
Можливо, є більш свіжі дані.


я вам дал данные этой же вики, да, гражданами стали всего 1,7%, до Германии с 10% еще далеко, но зато рабочие визы получили - посмотрите скока, полмиллиона китайцев к примеру, а это путь таких стран как Катар и АОЭ.

  lapay написав:
  Kripo написав:откуда появится "работа" если активная-образованная молодежь уезжает?

Ага, переїхав бувший студент в Польщу чи США, і відразу там відкриває компанію і бере на роботу поляків чи американців. :)


ой как смешно, да конечно же нет!, с чего вдруг?!, они же де***, Сикорские-Дэвидсоны современности, украинские Довгань-Дуров-Чичваркин-Малышев ага...

Нет же шансов в Украине новый бизнес мутить... И конечно в других странах "легкость ведения биснесаса" такая же как в Украине.

Или вы о "среднеодаренных"? Только и за них заплатили в роддоме, в детском саду, в школе и институте, а налогов вот потом 40 лет трудовой деятельности они не заплатят.
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Kripo
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