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У Держдепі застерегли: трудова
міграція з України є...

У Держдепі застерегли: трудова міграція з України є...
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  #<1 ... 78910
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 18:12

Re: У Держдепі застерегли: трудова міграція з України є...

  Sommer написав:Причем в цитате же прямо написано, что миллион только в Турцию и Египет, а остальные по другим направлениям.
Но нет, надо ж постараться, зрада сама себя не нагнетет.


что смешного?! Дайте другую статистику, где будет разделение на формы виз а не пересечение кордона, и не надо притворяться что 10 миллионов выездов в Польшу и 4 миллиона в Россию это такие офигенные туристы, шпили соборов рассаматривать едут и видами озера Байкал наслаждаться. И даже 3 миллиона в Венгрию нам конечно не намекает на приграничное движение, это же "туристы"! И конечно полтора миллиона в Молдову заехало исключительно туристов, погреться на берегах Днестра! и 1,2 миллиона в Белорусь поехали насладиться новой библиотекой в Минске (а там и нечего больше смотреть). Та даже не все поездки в Турцию это туризм, там и бизнес тоже. И конечно миллион в Румынию, я уж не знаю что там, у них и курортов то нет, они сами в Болгарии отдыхают, a наше же "только туристы"! Вот и остались - 2 миллиона в Египет и Турцию и полмиллиона в Греции-Грузии-Канары совокупно.
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Kripo
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 18:29

  Kripo написав:
  Sommer написав:Причем в цитате же прямо написано, что миллион только в Турцию и Египет, а остальные по другим направлениям.
Но нет, надо ж постараться, зрада сама себя не нагнетет.


что смешного?! Дайте другую статистику, где будет разделение на формы виз а не пересечение кордона, и не надо притворяться что 10 миллионов выездов в Польшу и 4 миллиона в Россию это такие офигенные туристы, шпили соборов рассаматривать едут и видами озера Байкал наслаждаться. И даже 3 миллиона в Венгрию нам конечно не намекает на приграничное движение, это же "туристы"! И конечно полтора миллиона в Молдову заехало исключительно туристов, погреться на берегах Днестра! и 1,2 миллиона в Белорусь поехали насладиться новой библиотекой в Минске (а там и нечего больше смотреть). Та даже не все поездки в Турцию это туризм, там и бизнес тоже. И конечно миллион в Румынию, я уж не знаю что там, у них и курортов то нет, они сами в Болгарии отдыхают, a наше же "только туристы"! Вот и остались - 2 миллиона в Египет и Турцию и полмиллиона в Греции-Грузии-Канары совокупно.


Это так для примера:

Мамая – самый известный и один из старейших черноморских курортов Румынии. Мамая - большой, оживленный, благоустроенный и дорогой курорт страны. Он притягивает десятки тысяч отдыхающих со всего мира. Комплекс вытянут на 8 км по перешейку, отделяющему море от пресноводного лимана Сьютгёл. Такое местоположение придает необычный и живописный вид этой равнинной местности и создает впечатление, что находишься на острове, созданном только для отдыха и развлечений.

Коса достаточно узкая, так что ни один из построенных отелей не может находиться более чем в 5 минутах ходьбы от славящегося исключительно мелким песком пляжа, который предоставляет все возможности, как для спокойного отдыха, так и для занятия водными видами спорта.

Доступ сюда прост и удобен – южная часть курорта соприкасается с городом Констанца, до центра которого совсем недалеко. До международного аэропорта – тоже около получаса езды. Соприкасающаяся с городом южная часть Мамаи самая оживленная. Здесь находятся аквапарк со множеством головокружительных спусков и живописных каналов, начинается канатная дорога, с которой можно любоваться самим курортом и окружающими его водными просторами с высоты птичьего полета. Дорога начинается у расположенного на въезде в Мамаю из Констанцы весьма примечательного комплекса из нескольких десятков ресторанов, отражающих особенности кухни и архитектуры различных областей и городов Румынии, а завершается ближе к середине перешейка, около казино – одного из старейших зданий основанного в начале 20 века курорта.

Остается лишь добавить, что на курорте можно совместить отдых с бальнеолечением в современных SPA Центрах при отелях. Здесь все создано для отдыха, так что скучать вам просто не придется!
Ratatui
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 18:49

Re: У Держдепі застерегли: трудова міграція з України є...

  Kripo написав:кого вы имеете ввиду?

Нідерланди, Австрія, Німеччина - збільшили відсоток присутності антимігрантських партій в парламентах.
  Kripo написав:я вам дал данные этой же вики, да, гражданами стали всего 1,7%, до Германии с 10% еще далеко, но зато рабочие визы получили - посмотрите скока, полмиллиона китайцев к примеру, а это путь таких стран как Катар и АОЭ.

В Японії практично немає нелегальної міграції, легально працюють по тимчасових контрактах, навряд чи їм дозволять натуралізацію.

  Kripo написав:Нет же шансов в Украине новый бизнес мутить... И конечно в других странах "легкость ведения биснесаса" такая же как в Украине.

То нехай тут сидять все життя? Нову залізну завісу?
Ми вже сиділи на кучмівських двох стільцях і нічого не хотіли змінювати. Досиділись до ручки.
  Kripo написав:Или вы о "среднеодаренных"? Только и за них заплатили в роддоме, в детском саду, в школе и институте, а налогов вот потом 40 лет трудовой деятельности они не заплатят.

В принціпі, можливо вимагати компенсації за робочі руки, як Румунія чи Болгарія, але чи дождемось...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 18:57

  Sommer написав: Человек, постоянно работающий в 3-х указанных странах, минимум 3-4 раза в год ездит в отпуск на родину показывая статистику "туристов"


Человек работает в 3-х странах, причем одновременно!

Спешите видеть, только сегодня вершина зрадофильских выдумок![/quote]

Чему ты так радуешься, убогий?
В одной из трех стран работает - лови
В игноре Kart, Sommer
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