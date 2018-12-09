У Держдепі застерегли: трудова міграція з України є...

Додано: Чет 13 гру, 2018 18:29

Kripo написав: Sommer написав: Причем в цитате же прямо написано, что миллион только в Турцию и Египет, а остальные по другим направлениям.

Но нет, надо ж постараться, зрада сама себя не нагнетет. Причем в цитате же прямо написано, что миллион только в Турцию и Египет, а остальные по другим направлениям.Но нет, надо ж постараться, зрада сама себя не нагнетет.



что смешного?! Дайте другую статистику, где будет разделение на формы виз а не пересечение кордона, и не надо притворяться что 10 миллионов выездов в Польшу и 4 миллиона в Россию это такие офигенные туристы, шпили соборов рассаматривать едут и видами озера Байкал наслаждаться. И даже 3 миллиона в Венгрию нам конечно не намекает на приграничное движение, это же "туристы"! И конечно полтора миллиона в Молдову заехало исключительно туристов, погреться на берегах Днестра! и 1,2 миллиона в Белорусь поехали насладиться новой библиотекой в Минске (а там и нечего больше смотреть). Та даже не все поездки в Турцию это туризм, там и бизнес тоже. И конечно миллион в Румынию, я уж не знаю что там, у них и курортов то нет, они сами в Болгарии отдыхают, a наше же "только туристы"! Вот и остались - 2 миллиона в Египет и Турцию и полмиллиона в Греции-Грузии-Канары совокупно. что смешного?! Дайте другую статистику, где будет разделение на формы виз а не пересечение кордона, и не надо притворяться что 10 миллионов выездов в Польшу и 4 миллиона в Россию это такие офигенные туристы, шпили соборов рассаматривать едут и видами озера Байкал наслаждаться. И даже 3 миллиона в Венгрию нам конечно не намекает на приграничное движение, это же "туристы"! И конечно полтора миллиона в Молдову заехало исключительно туристов, погреться на берегах Днестра! и 1,2 миллиона в Белорусь поехали насладиться новой библиотекой в Минске (а там и нечего больше смотреть). Та даже не все поездки в Турцию это туризм, там и бизнес тоже. И конечно миллион в Румынию, я уж не знаю что там, у них и курортов то нет, они сами в Болгарии отдыхают, a наше же "только туристы"! Вот и остались - 2 миллиона в Египет и Турцию и полмиллиона в Греции-Грузии-Канары совокупно.

Это так для примера:Мамая – самый известный и один из старейших черноморских курортов Румынии. Мамая - большой, оживленный, благоустроенный и дорогой курорт страны. Он притягивает десятки тысяч отдыхающих со всего мира. Комплекс вытянут на 8 км по перешейку, отделяющему море от пресноводного лимана Сьютгёл. Такое местоположение придает необычный и живописный вид этой равнинной местности и создает впечатление, что находишься на острове, созданном только для отдыха и развлечений.Коса достаточно узкая, так что ни один из построенных отелей не может находиться более чем в 5 минутах ходьбы от славящегося исключительно мелким песком пляжа, который предоставляет все возможности, как для спокойного отдыха, так и для занятия водными видами спорта.Доступ сюда прост и удобен – южная часть курорта соприкасается с городом Констанца, до центра которого совсем недалеко. До международного аэропорта – тоже около получаса езды. Соприкасающаяся с городом южная часть Мамаи самая оживленная. Здесь находятся аквапарк со множеством головокружительных спусков и живописных каналов, начинается канатная дорога, с которой можно любоваться самим курортом и окружающими его водными просторами с высоты птичьего полета. Дорога начинается у расположенного на въезде в Мамаю из Констанцы весьма примечательного комплекса из нескольких десятков ресторанов, отражающих особенности кухни и архитектуры различных областей и городов Румынии, а завершается ближе к середине перешейка, около казино – одного из старейших зданий основанного в начале 20 века курорта.Остается лишь добавить, что на курорте можно совместить отдых с бальнеолечением в современных SPA Центрах при отелях. Здесь все создано для отдыха, так что скучать вам просто не придется!