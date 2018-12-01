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Зростання кількості робочих
місць в Канаді в листопаді...

Зростання кількості робочих місць в Канаді в листопаді...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 13:29

Зростання кількості робочих місць в Канаді в листопаді...

Пропонуємо до обговорення:
Кількість робочих місць в економіці Канади підскочила в листопаді 2018 року на 94,1 тис., що є максимумом для країни за весь час спостережень - з 1976 року, свідчать дані статистичного управління Канади.

Дивися повний текст Зростання кількості робочих місць в Канаді в листопаді було рекордним.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 13:29

https://www.facenews.ua/news/2018/431380/
Канада резко увеличила количество отказов в визах украинцам.
Kudrjavuy
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