Зростання кількості робочих місць в Канаді в листопаді...
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Кількість робочих місць в економіці Канади підскочила в листопаді 2018 року на 94,1 тис., що є максимумом для країни за весь час спостережень - з 1976 року, свідчать дані статистичного управління Канади.