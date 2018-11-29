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Стажер Google помилково запустив рекламну кампанію за 10...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 09 гру, 2018 14:02
Пропонуємо до обговорення:
Співробітник компанії Google помилково запустив у мережу рекламну кампанію, яка могла обійтися американській корпорації в 10 мільйонів доларів.
Дивися повний текст Стажер Google помилково запустив рекламну кампанію за 10 млн доларів
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Додано: Нед 09 гру, 2018 14:02
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