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Близько 40% українців живуть
від зарплати до зарплати

Близько 40% українців живуть від зарплати до зарплати
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 14:26

Близько 40% українців живуть від зарплати до зарплати

Пропонуємо до обговорення:
43% жителів України заявили, що взагалі не мають заощаджень.

Дивися повний текст Близько 40% українців живуть від зарплати до зарплати.
R2
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