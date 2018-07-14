43% жителів України заявили, що взагалі не мають заощаджень.
Дивися повний текст Близько 40% українців живуть від зарплати до зарплати.
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Додано: Нед 09 гру, 2018 14:26
Близько 40% українців живуть від зарплати до зарплати
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Близько 40% українців живуть від зарплати до зарплати.
Додано: Нед 09 гру, 2018 14:59
Маю великі сумніви щодо істинності результатів, а саме в тому що респонденти були щирими у своїх відповідях. Така вже в нас ментальність - біда, грошей нема і тут бац - машину купив
Додано: Нед 09 гру, 2018 16:04
Re: Близько 40% українців живуть від зарплати до зарплати
40% украинцев живут от зарплаты до зарплаты.
Ну вы поняли что я этим хотел сказать. Облом писать когда на сайте есть цензура.
Можете сразу удалять мой пост.
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