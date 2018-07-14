43% жителів України заявили, що взагалі не мають заощаджень.
Дивися повний текст Близько 40% українців живуть від зарплати до зарплати.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Нед 09 гру, 2018 14:26
Близько 40% українців живуть від зарплати до зарплати
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Близько 40% українців живуть від зарплати до зарплати.
Додано: Нед 09 гру, 2018 14:59
Маю великі сумніви щодо істинності результатів, а саме в тому що респонденти були щирими у своїх відповідях. Така вже в нас ментальність - біда, грошей нема і тут бац - машину купив
Додано: Нед 09 гру, 2018 16:53
Ой, да во сем мире люди не только сбережений не имеют.
А еще и в кредит живут.
Так что отсутствие сбережений еще не худший вариант.
Чем отличается оптимист от пессимиста?
Пессимист: "Плохо стоит..."
Оптимист : "Хорошо висит!"
Пессимист мрачно говорит:
-Хуже уже не будет...
А оптимист радостно кричит:
-Будет! Будет!
Додано: Нед 09 гру, 2018 17:05
Весь мир живёт от зарплаты до зарплаты. В этом нет ничего плохого. Получил зарплату, погасил кредитку, и можно её опять тратить
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