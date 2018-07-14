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Близько 40% українців живуть
від зарплати до зарплати

Близько 40% українців живуть від зарплати до зарплати
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 14:26

Близько 40% українців живуть від зарплати до зарплати

Пропонуємо до обговорення:
43% жителів України заявили, що взагалі не мають заощаджень.

Дивися повний текст Близько 40% українців живуть від зарплати до зарплати.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 14:59

Маю великі сумніви щодо істинності результатів, а саме в тому що респонденти були щирими у своїх відповідях. Така вже в нас ментальність - біда, грошей нема і тут бац - машину купив
Taras Rudko
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 15:21

Taras Rudko
Не треба робити висновки на основі своєї ментальності.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 16:53

Ой, да во сем мире люди не только сбережений не имеют.
А еще и в кредит живут.
Так что отсутствие сбережений еще не худший вариант.

Чем отличается оптимист от пессимиста?
Пессимист: "Плохо стоит..."
Оптимист : "Хорошо висит!"

Пессимист мрачно говорит:
-Хуже уже не будет...
А оптимист радостно кричит:
-Будет! Будет!
Yura_Gag
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 17:05

Весь мир живёт от зарплаты до зарплаты. В этом нет ничего плохого. Получил зарплату, погасил кредитку, и можно её опять тратить
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 18:58

  safonovstanislav написав:Весь мир живёт от зарплаты до зарплаты. В этом нет ничего плохого. Получил зарплату, погасил кредитку, и можно её опять тратить

Да так ничего плохого. Только рабством попахивает.
Средний класс США владеет акциями и недвижимостью.
Американец за день зарабатывает больше чем украинец за месяц.
А так ничего плохого.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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