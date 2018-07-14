43% жителів України заявили, що взагалі не мають заощаджень.
Дивися повний текст Близько 40% українців живуть від зарплати до зарплати.
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Додано: Нед 09 гру, 2018 14:26
Близько 40% українців живуть від зарплати до зарплати
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Близько 40% українців живуть від зарплати до зарплати.
Додано: Нед 09 гру, 2018 14:59
Маю великі сумніви щодо істинності результатів, а саме в тому що респонденти були щирими у своїх відповідях. Така вже в нас ментальність - біда, грошей нема і тут бац - машину купив
Додано: Нед 09 гру, 2018 16:53
Ой, да во сем мире люди не только сбережений не имеют.
А еще и в кредит живут.
Так что отсутствие сбережений еще не худший вариант.
Чем отличается оптимист от пессимиста?
Пессимист: "Плохо стоит..."
Оптимист : "Хорошо висит!"
Пессимист мрачно говорит:
-Хуже уже не будет...
А оптимист радостно кричит:
-Будет! Будет!
Додано: Нед 09 гру, 2018 17:05
Весь мир живёт от зарплаты до зарплаты. В этом нет ничего плохого. Получил зарплату, погасил кредитку, и можно её опять тратить
Додано: Нед 09 гру, 2018 18:58
Да так ничего плохого. Только рабством попахивает.
Средний класс США владеет акциями и недвижимостью.
Американец за день зарабатывает больше чем украинец за месяц.
А так ничего плохого.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
Додано: Нед 09 гру, 2018 19:43
Средний класс - это не большинство. Зайдите в американские гетто и расскажите кто чем владеет, как много они зарабатывают и сколько могут себе купить на зарплату
Додано: Нед 09 гру, 2018 20:22
Re: Близько 40% українців живуть від зарплати до зарплати
Додано: Нед 09 гру, 2018 20:45
Средний класс у нас ликвидировали до 95го!
Был "он" с 92- и до 95.
Стоит добавить к 40% ещё 40% "Пенсионеров", но им уже "ничего не нужно"
+ 10% на "Казённых харчах"(тюрьмы, военные, служащие, моряки, и т.д.)
И того: 10% находящихся в Украине имеет возможность питаться до сыта.(соблюдать диеты, не травиться пищевыми отходами под видом "Масличка", и т.д.)
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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