Близько 40% українців живуть від зарплати до зарплати

Додано: Нед 09 гру, 2018 20:55

cannabis_ua написав: safonovstanislav написав: Весь мир живёт от зарплаты до зарплаты. В этом нет ничего плохого. Получил зарплату, погасил кредитку, и можно её опять тратить Весь мир живёт от зарплаты до зарплаты. В этом нет ничего плохого. Получил зарплату, погасил кредитку, и можно её опять тратить

Да так ничего плохого. Только рабством попахивает.

Средний класс США владеет акциями и недвижимостью.

Американец за день зарабатывает больше чем украинец за месяц.

А так ничего плохого. Да так ничего плохого. Только рабством попахивает.Средний класс США владеет акциями и недвижимостью.Американец за день зарабатывает больше чем украинец за месяц.А так ничего плохого.

Логика в словах Вашего оппонента есть, но и Вы правы.А на практике:1. Украинец получил зарплату, заплатил коммуналку, купил дешевой и гадкой еды и деньги закончились. На пенсии будет ноги протягивать на 50 баксов в месяц, если доживет. Откладывать, как правило, не получается вне зависимости - один в семье работает или оба супруга. У меня есть знакомые - пашут с утра до ночи оба, ребенок уже много лет на попечении одной только бабушки. Счастливо живут в своей гостинке.2. Американец получил зарплату, закинул на свой персональный пенсионный фонд 401К, погасил кредитку, заплатил аренду, заплатил за лизинг, заплатил медстраховку, питание для зарплаты практически не ощущается - на семью 10-20% от дохода, к концу месяца, если не ньюкамер, то деньги еще остаются, но кредитку юзают по полной - высокий кредискор - это низкие проценты (или вообще нулевые) по лизингу, это беспроблемная аренда и в дальнейшем это кредит на свое жилье на более льготных условиях. Потому как у нас почему-то думают, что если чел юзает кредитку, то у него денег нет. Если деньги пропадут с кредитной карты (мошенничества там хватает), то достаточно звонка в банк, чтобы их банк восполнил (если сумма небольшая, то банк даже не парится расследованием), а вот если деньги пропали с дебетной карты, то это уже попотеть надо, чтобы доказывать что не ты их тратил. Поэтому даже очень состоятельные люди пользуют кредитку, а дебетку держат в сейфе под семью замками. Если работает один в семье, на все в принципе хватает, но денег к концу месяца остается мало, если двое - то одна зп идет на сбережения. После выхода на пенсию, есть где жить, что есть, во что одеваться, одна из лучших (ну не лучшая, не лучшая) медицин в мире.