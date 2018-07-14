43% жителів України заявили, що взагалі не мають заощаджень.
Дивися повний текст Близько 40% українців живуть від зарплати до зарплати.
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Додано: Нед 09 гру, 2018 14:26
Близько 40% українців живуть від зарплати до зарплати
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Близько 40% українців живуть від зарплати до зарплати.
Додано: Нед 09 гру, 2018 14:59
Маю великі сумніви щодо істинності результатів, а саме в тому що респонденти були щирими у своїх відповідях. Така вже в нас ментальність - біда, грошей нема і тут бац - машину купив
Додано: Нед 09 гру, 2018 16:53
Ой, да во сем мире люди не только сбережений не имеют.
А еще и в кредит живут.
Так что отсутствие сбережений еще не худший вариант.
Чем отличается оптимист от пессимиста?
Пессимист: "Плохо стоит..."
Оптимист : "Хорошо висит!"
Пессимист мрачно говорит:
-Хуже уже не будет...
А оптимист радостно кричит:
-Будет! Будет!
Додано: Нед 09 гру, 2018 17:05
Весь мир живёт от зарплаты до зарплаты. В этом нет ничего плохого. Получил зарплату, погасил кредитку, и можно её опять тратить
Додано: Нед 09 гру, 2018 18:58
Да так ничего плохого. Только рабством попахивает.
Средний класс США владеет акциями и недвижимостью.
Американец за день зарабатывает больше чем украинец за месяц.
А так ничего плохого.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
Додано: Нед 09 гру, 2018 19:43
Средний класс - это не большинство. Зайдите в американские гетто и расскажите кто чем владеет, как много они зарабатывают и сколько могут себе купить на зарплату
Додано: Нед 09 гру, 2018 20:22
Re: Близько 40% українців живуть від зарплати до зарплати
Додано: Нед 09 гру, 2018 20:55
Логика в словах Вашего оппонента есть, но и Вы правы.
А на практике:
1. Украинец получил зарплату, заплатил коммуналку, купил дешевой и гадкой еды и деньги закончились. На пенсии будет ноги протягивать на 50 баксов в месяц, если доживет. Откладывать, как правило, не получается вне зависимости - один в семье работает или оба супруга. У меня есть знакомые - пашут с утра до ночи оба, ребенок уже много лет на попечении одной только бабушки. Счастливо живут в своей гостинке.
2. Американец получил зарплату, закинул на свой персональный пенсионный фонд 401К, погасил кредитку, заплатил аренду, заплатил за лизинг, заплатил медстраховку, питание для зарплаты практически не ощущается - на семью 10-20% от дохода, к концу месяца, если не ньюкамер, то деньги еще остаются, но кредитку юзают по полной - высокий кредискор - это низкие проценты (или вообще нулевые) по лизингу, это беспроблемная аренда и в дальнейшем это кредит на свое жилье на более льготных условиях. Потому как у нас почему-то думают, что если чел юзает кредитку, то у него денег нет. Если деньги пропадут с кредитной карты (мошенничества там хватает), то достаточно звонка в банк, чтобы их банк восполнил (если сумма небольшая, то банк даже не парится расследованием), а вот если деньги пропали с дебетной карты, то это уже попотеть надо, чтобы доказывать что не ты их тратил. Поэтому даже очень состоятельные люди пользуют кредитку, а дебетку держат в сейфе под семью замками. Если работает один в семье, на все в принципе хватает, но денег к концу месяца остается мало, если двое - то одна зп идет на сбережения. После выхода на пенсию, есть где жить, что есть, во что одеваться, одна из лучших (ну не лучшая, не лучшая) медицин в мире.
Додано: Нед 09 гру, 2018 21:04
Это как так получилось - вы ездили по европейским гетто и заехали в американские?
Там много неблагополучных мест, но люди там не работают не потому что не могут найти работу, а потому что не хотят! Потому что государство им плюшек набрасывает столько, что экономического смысла им это делать нет. Большинству американцев такой образ жизни претит, но есть те, кто готов так жить и садятся на социал до скончания лет.
В Украине сейчас около 30 млн при официальных 42, в Штатах около 400 при официальных 350. И туда едут со всего мира, люди разные - богатые и бедные, образованные и неграмотные, с языком и без, полные сил и инвалиды, законопослушные и нет (основная задача сейчас - вылавливать таковых до попадания в страну). При таком разнообразии и потоке, естественно, что будут разные элементы. Но их немного из всех этих 400 млн.
А у нас 80% населения живут ниже порога, определяющего американский средний класс.
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