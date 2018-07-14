В вашем родном Челябинске не был. А вот Неаполь очень впечатлил. Жуткая дыра.
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Додано: Нед 09 гру, 2018 21:15
Додано: Нед 09 гру, 2018 21:20
Неаполь - традиционно жуткая дыра. Но вы по нему делаете вывод о всей Европе и даже США.
Додано: Нед 09 гру, 2018 21:25
Re: Близько 40% українців живуть від зарплати до зарплати
Моя мысль в том, что если 40% живут от зарплаты до зарплаты - это прекрасный показатель. Это очень маленький процент. Насколько он верен - это вопрос. ИМХО, в Украине от зарплаты до зарплаты живут 99% людей. В других странах, тоже ИМХО, таких больше 90%
Додано: Нед 09 гру, 2018 21:29
Re: Близько 40% українців живуть від зарплати до зарплати
Тут еще один момент - много семей живет за счет поступлений из-за бугра от родичей, многие не покупают продукты - семьи из сел обеспечивают продуктами. Без этого процент нищих был-бы еще больше.
Додано: Нед 09 гру, 2018 21:31
Ну не верится, что у большинства людей лежит в тумбочке минимум месячная зарплата. Тем более в странах, где любят жить в кредит.
Додано: Нед 09 гру, 2018 21:44
Я вам выше написал - Почему в США ВСЕ пользуются кредиткой?
Поймите, там совершенно другой уклад жизни - наш шаблон просто разрывает.
Додано: Нед 09 гру, 2018 22:12
Жить на пособие имеете ввиду? Или что именно? Кредитки, слышал, что за использование 15% годовых в долларах нужно платить и за обслуживание счетов ещё кучу денег. А то, что возвращают за мошеннические операции - ложь. У банка всегда найдётся 1001 аргумент, почему клиент сам виноват в потере денег. Нет добрых банков, раздающих свои деньги взамен украденных. В США вообще всё на ребиллах заточено. Введёшь где-то кредитку или купишь в каком-нибудь телемагазине что-то, выпотрошат кредитку под ноль и не подавятся, причём легально. А обратишься в банк по поводу мошенничества магазина, ещё и банк подкормишь комиссией за разбирательство, понятное дело проиграв диспут в 100% случаях, т. к. не прочитал текст белым на белом фоне перед покупкой, или нулевым шрифтом на телевизоре
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