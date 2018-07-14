Близько 40% українців живуть від зарплати до зарплати

Додано: Нед 09 гру, 2018 22:12

rjkz написав:

Я вам выше написал - Почему в США ВСЕ пользуются кредиткой?

Поймите, там совершенно другой уклад жизни - наш шаблон просто разрывает. Я вам выше написал - Почему в США ВСЕ пользуются кредиткой?Поймите, там совершенно другой уклад жизни - наш шаблон просто разрывает.

Жить на пособие имеете ввиду? Или что именно? Кредитки, слышал, что за использование 15% годовых в долларах нужно платить и за обслуживание счетов ещё кучу денег. А то, что возвращают за мошеннические операции - ложь. У банка всегда найдётся 1001 аргумент, почему клиент сам виноват в потере денег. Нет добрых банков, раздающих свои деньги взамен украденных. В США вообще всё на ребиллах заточено. Введёшь где-то кредитку или купишь в каком-нибудь телемагазине что-то, выпотрошат кредитку под ноль и не подавятся, причём легально. А обратишься в банк по поводу мошенничества магазина, ещё и банк подкормишь комиссией за разбирательство, понятное дело проиграв диспут в 100% случаях, т. к. не прочитал текст белым на белом фоне перед покупкой, или нулевым шрифтом на телевизоре