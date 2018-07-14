RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Близько 40% українців живуть
від зарплати до зарплати

Близько 40% українців живуть від зарплати до зарплати
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123>
Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 21:15

  Джон написав:
  safonovstanislav написав:Зайдите в американские гетто
Из методички вычитали про гетто? В Челябинск родной съездите и "американское гетто" станет городом вашей мечты).

В вашем родном Челябинске не был. А вот Неаполь очень впечатлил. Жуткая дыра.
safonovstanislav
 
Повідомлень: 1905
З нами з: 10.05.14
Подякував: 118 раз.
Подякували: 249 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 21:20

  safonovstanislav написав:
  Джон написав:
  safonovstanislav написав:Зайдите в американские гетто
Из методички вычитали про гетто? В Челябинск родной съездите и "американское гетто" станет городом вашей мечты).

В вашем родном Челябинске не был. А вот Неаполь очень впечатлил. Жуткая дыра.


Неаполь - традиционно жуткая дыра. Но вы по нему делаете вывод о всей Европе и даже США.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8092
З нами з: 31.01.12
Подякував: 3299 раз.
Подякували: 1620 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 21:25

Re: Близько 40% українців живуть від зарплати до зарплати

Моя мысль в том, что если 40% живут от зарплаты до зарплаты - это прекрасный показатель. Это очень маленький процент. Насколько он верен - это вопрос. ИМХО, в Украине от зарплаты до зарплаты живут 99% людей. В других странах, тоже ИМХО, таких больше 90%
safonovstanislav
 
Повідомлень: 1905
З нами з: 10.05.14
Подякував: 118 раз.
Подякували: 249 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 21:29

Re: Близько 40% українців живуть від зарплати до зарплати

Тут еще один момент - много семей живет за счет поступлений из-за бугра от родичей, многие не покупают продукты - семьи из сел обеспечивают продуктами. Без этого процент нищих был-бы еще больше.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8092
З нами з: 31.01.12
Подякував: 3299 раз.
Подякували: 1620 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 21:31

  rjkz написав:
  safonovstanislav написав:
  Джон написав:Из методички вычитали про гетто? В Челябинск родной съездите и "американское гетто" станет городом вашей мечты).

В вашем родном Челябинске не был. А вот Неаполь очень впечатлил. Жуткая дыра.


Неаполь - традиционно жуткая дыра. Но вы по нему делаете вывод о всей Европе и даже США.

Ну не верится, что у большинства людей лежит в тумбочке минимум месячная зарплата. Тем более в странах, где любят жить в кредит.
safonovstanislav
 
Повідомлень: 1905
З нами з: 10.05.14
Подякував: 118 раз.
Подякували: 249 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 21:44

  safonovstanislav написав:
  rjkz написав:
  safonovstanislav написав:В вашем родном Челябинске не был. А вот Неаполь очень впечатлил. Жуткая дыра.


Неаполь - традиционно жуткая дыра. Но вы по нему делаете вывод о всей Европе и даже США.

Ну не верится, что у большинства людей лежит в тумбочке минимум месячная зарплата. Тем более в странах, где любят жить в кредит.


Я вам выше написал - Почему в США ВСЕ пользуются кредиткой?
Поймите, там совершенно другой уклад жизни - наш шаблон просто разрывает.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8092
З нами з: 31.01.12
Подякував: 3299 раз.
Подякували: 1620 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 22:12

  rjkz написав:
Я вам выше написал - Почему в США ВСЕ пользуются кредиткой?
Поймите, там совершенно другой уклад жизни - наш шаблон просто разрывает.

Жить на пособие имеете ввиду? Или что именно? Кредитки, слышал, что за использование 15% годовых в долларах нужно платить и за обслуживание счетов ещё кучу денег. А то, что возвращают за мошеннические операции - ложь. У банка всегда найдётся 1001 аргумент, почему клиент сам виноват в потере денег. Нет добрых банков, раздающих свои деньги взамен украденных. В США вообще всё на ребиллах заточено. Введёшь где-то кредитку или купишь в каком-нибудь телемагазине что-то, выпотрошат кредитку под ноль и не подавятся, причём легально. А обратишься в банк по поводу мошенничества магазина, ещё и банк подкормишь комиссией за разбирательство, понятное дело проиграв диспут в 100% случаях, т. к. не прочитал текст белым на белом фоне перед покупкой, или нулевым шрифтом на телевизоре
safonovstanislav
 
Повідомлень: 1905
З нами з: 10.05.14
Подякував: 118 раз.
Подякували: 249 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 22:24

Re: Близько 40% українців живуть від зарплати до зарплати

  safonovstanislav написав:Зайдите в американские гетто и расскажите кто чем владеет, как много они зарабатывают и сколько могут себе купить на зарплату

про "американское гетто" особенно смешно вышло.
да и про "неаполь - жуткая дыра" тоже неплохо.
очевидно нам надо равняться на какую-нибудь кострому :)))
Pegasmaster
 
Повідомлень: 743
З нами з: 10.05.17
Подякував: 145 раз.
Подякували: 180 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 22:30

  Pegasmaster написав:
  safonovstanislav написав:Зайдите в американские гетто и расскажите кто чем владеет, как много они зарабатывают и сколько могут себе купить на зарплату

про "американское гетто" особенно смешно вышло.
да и про "неаполь - жуткая дыра" тоже неплохо.
очевидно нам надо равняться на какую-нибудь кострому :)))

В Украине, по крайней мере, нет настолько криминальных мест, куда даже полиция не приедет, в отличии от США и Европы
safonovstanislav
 
Повідомлень: 1905
З нами з: 10.05.14
Подякував: 118 раз.
Подякували: 249 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 23:22

  safonovstanislav написав:
  rjkz написав:
Я вам выше написал - Почему в США ВСЕ пользуются кредиткой?
Поймите, там совершенно другой уклад жизни - наш шаблон просто разрывает.

Жить на пособие имеете ввиду? Или что именно? Кредитки, слышал, что за использование 15% годовых в долларах нужно платить и за обслуживание счетов ещё кучу денег. А то, что возвращают за мошеннические операции - ложь. У банка всегда найдётся 1001 аргумент, почему клиент сам виноват в потере денег. Нет добрых банков, раздающих свои деньги взамен украденных. В США вообще всё на ребиллах заточено. Введёшь где-то кредитку или купишь в каком-нибудь телемагазине что-то, выпотрошат кредитку под ноль и не подавятся, причём легально. А обратишься в банк по поводу мошенничества магазина, ещё и банк подкормишь комиссией за разбирательство, понятное дело проиграв диспут в 100% случаях, т. к. не прочитал текст белым на белом фоне перед покупкой, или нулевым шрифтом на телевизоре


Насчет США - откуда информацию черпаете??
Такое ощущение, что вы нашу реальностть накладываете на другую.
Вы там были/жили/родственники/знакомые?
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8092
З нами з: 31.01.12
Подякував: 3299 раз.
Подякували: 1620 раз.
 
Профіль
2
  #<123>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 15 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Пенсійний фонд затвердив показник середньої зарплати для...
R2 » Суб 14 лип, 2018 17:48
2 344
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 07 гру, 2018 10:30
seniorwebdeveloper2
Українців обрали для роботи в NASA. Маску відмовили
R2 » Нед 02 гру, 2018 22:58
5 325
Переглянути останнє повідомлення
Чет 06 гру, 2018 14:36
Juna
Інфляція VS пенсії і зарплати: що зростає швидше
R2 » Чет 06 гру, 2018 13:49
1 40
Переглянути останнє повідомлення
Чет 06 гру, 2018 13:49
-Segey-

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.