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Близько 40% українців живуть від зарплати до зарплати
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 23:38

  rjkz написав:Насчет США - откуда информацию черпаете??
Такое ощущение, что вы нашу реальностть накладываете на другую.
Вы там были/жили/родственники/знакомые?

Знакомые работают с США, в теме сайты знакомств. Там в такой оборот пускают американцев, что просто капец, легально понятное дело. А ещё знакомые на триалах работают. Это когда предлагают бесплатно выслать пробник чего-то, оплатив только доставку, а потом опустошают кредитку, опять же легально. То есть то, что в Украине лохотрон, в США это легальный бизнес. И обращайся хоть в 10 судов, все проиграешь, т. к. с юридической стороны там не подкопаться. Так этот лохотрон в США уже поколениями у них. Только раньше присылали по почте каталоги или звонили, а теперь всё через интернет. Так зашугали людей, что американцы ближе, чем на 10 метров к компьютеру кредитку не поднесут
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 23:48

  safonovstanislav написав:
  rjkz написав:Насчет США - откуда информацию черпаете??
Такое ощущение, что вы нашу реальностть накладываете на другую.
Вы там были/жили/родственники/знакомые?

Знакомые работают с США, в теме сайты знакомств. Там в такой оборот пускают американцев, что просто капец, легально понятное дело. А ещё знакомые на триалах работают. Это когда предлагают бесплатно выслать пробник чего-то, оплатив только доставку, а потом опустошают кредитку, опять же легально. То есть то, что в Украине лохотрон, в США это легальный бизнес. И обращайся хоть в 10 судов, все проиграешь, т. к. с юридической стороны там не подкопаться. Так этот лохотрон в США уже поколениями у них. Только раньше присылали по почте каталоги или звонили, а теперь всё через интернет. Так зашугали людей, что американцы ближе, чем на 10 метров к компьютеру кредитку не поднесут


Никто не отменял разумную предосторожность. У моих знакомых пропадали незначительные средства с кредитки - достаточно было звонка в банк, чтобы восстановить баланс. Банк не занимался расследованием просто потому что это было дороже пропавшей суммы.
Если у человека это будет постоянно, то ему банк в конце концов просто закроет лимит.

Вот что там действительно нельзя давать - персональные данные, типа SSN.
rjkz
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