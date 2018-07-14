Близько 40% українців живуть від зарплати до зарплати

Додано: Нед 09 гру, 2018 23:38

rjkz написав: Насчет США - откуда информацию черпаете??

Такое ощущение, что вы нашу реальностть накладываете на другую.

Вы там были/жили/родственники/знакомые? Насчет США - откуда информацию черпаете??Такое ощущение, что вы нашу реальностть накладываете на другую.Вы там были/жили/родственники/знакомые?

Знакомые работают с США, в теме сайты знакомств. Там в такой оборот пускают американцев, что просто капец, легально понятное дело. А ещё знакомые на триалах работают. Это когда предлагают бесплатно выслать пробник чего-то, оплатив только доставку, а потом опустошают кредитку, опять же легально. То есть то, что в Украине лохотрон, в США это легальный бизнес. И обращайся хоть в 10 судов, все проиграешь, т. к. с юридической стороны там не подкопаться. Так этот лохотрон в США уже поколениями у них. Только раньше присылали по почте каталоги или звонили, а теперь всё через интернет. Так зашугали людей, что американцы ближе, чем на 10 метров к компьютеру кредитку не поднесут