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Дивися повний текст Гройсман: керівники держпідприємств більше не будуть отримувати «космічні» зарплати.
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Додано: Нед 09 гру, 2018 15:05
Гройсман: керівники держпідприємств більше не будуть...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гройсман: керівники держпідприємств більше не будуть отримувати «космічні» зарплати.
Додано: Нед 09 гру, 2018 15:15
Что мешало сделать это четыре года назад?.Почему эти "идеи" приходят к властьимущим перед выборами?
Додано: Нед 09 гру, 2018 15:21
Додано: Нед 09 гру, 2018 15:26
Freeze.Согласен.Предвыборный пиар-треп и не более,как и все два года его "правления".
Додано: Нед 09 гру, 2018 15:40
Навіщо потрібні менеджери з космічними зарплатами, якщо можна взяти "любих друзів", яким офіційні зарплати взагалі не потрібні. Вони самі "візьмуть" скільки їм треба ще й поділяться.
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