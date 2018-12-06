Контракти будуть переглядатися на нових умовах.
Дивися повний текст Гройсман: керівники держпідприємств більше не будуть отримувати «космічні» зарплати.
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Додано: Нед 09 гру, 2018 15:05
Гройсман: керівники держпідприємств більше не будуть...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гройсман: керівники держпідприємств більше не будуть отримувати «космічні» зарплати.
Додано: Нед 09 гру, 2018 15:15
Что мешало сделать это четыре года назад?.Почему эти "идеи" приходят к властьимущим перед выборами?
Додано: Нед 09 гру, 2018 15:21
Додано: Нед 09 гру, 2018 15:26
Freeze.Согласен.Предвыборный пиар-треп и не более,как и все два года его "правления".
Додано: Нед 09 гру, 2018 15:40
Навіщо потрібні менеджери з космічними зарплатами, якщо можна взяти "любих друзів", яким офіційні зарплати взагалі не потрібні. Вони самі "візьмуть" скільки їм треба ще й поділяться.
Додано: Нед 09 гру, 2018 18:20
кто согласится отвечать за миллиарды и получать минималку? правильно, жулики
Додано: Нед 09 гру, 2018 18:35
Почему сразу минималку? Откуда крайности?
Что мешает дать ТОПам вменяемую для Украины (а это максимум несколько сотен тысяч грн, а никак не миллионы, тем более десятки миллионов грн в месяц) зарплату и, дополнительный условный "опцион", согласно которого топ- получает выплату по результатам своей работы - % от годовой прибыли компании?
Только не дутую виртуальную прибыль как у Нафтогаза, а полученными деньгами.
Поднял компанию, заработал государству - имеешь копеечку и себе. Плохо поработал - получил просто среднеевропейскую зарплату. И ушел
Так честно по крайней мере.
Додано: Нед 09 гру, 2018 18:46
Там желающих очередь. Руководитель госпредприятия сейчас - это политическая должность. Ответственности ноль (пока так было). Работы тоже ноль. Подписывать бумажки сможет даже уборщица.
А то что Гройсман не подпишет новых контрактов руководителей госпредприятий - то это правда. Будет другой премьер подписывать.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
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