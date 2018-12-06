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Гройсман: керівники держпідприємств
більше не будуть...

Гройсман: керівники держпідприємств більше не будуть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 15:05

Гройсман: керівники держпідприємств більше не будуть...

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Дивися повний текст Гройсман: керівники держпідприємств більше не будуть отримувати «космічні» зарплати.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 15:12

Перейдут на сверхкосмические
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 15:15

Что мешало сделать это четыре года назад?.Почему эти "идеи" приходят к властьимущим перед выборами?
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 15:21

  sena_2008atp написав:Что мешало сделать это четыре года назад?.Почему эти "идеи" приходят к властьимущим перед выборами?


Это всё предвыборные обещания, все зарплаты и премии на данный момент старые.
Какой смысл обсуждать обещания.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 15:26

Freeze.Согласен.Предвыборный пиар-треп и не более,как и все два года его "правления".
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 15:40

Навіщо потрібні менеджери з космічними зарплатами, якщо можна взяти "любих друзів", яким офіційні зарплати взагалі не потрібні. Вони самі "візьмуть" скільки їм треба ще й поділяться.
agapon
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 18:20

кто согласится отвечать за миллиарды и получать минималку? правильно, жулики
olexiy_ogryzko
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 18:35

  olexiy_ogryzko написав:кто согласится отвечать за миллиарды и получать минималку? правильно, жулики


Почему сразу минималку? Откуда крайности?

Что мешает дать ТОПам вменяемую для Украины (а это максимум несколько сотен тысяч грн, а никак не миллионы, тем более десятки миллионов грн в месяц) зарплату и, дополнительный условный "опцион", согласно которого топ- получает выплату по результатам своей работы - % от годовой прибыли компании?
Только не дутую виртуальную прибыль как у Нафтогаза, а полученными деньгами.

Поднял компанию, заработал государству - имеешь копеечку и себе. Плохо поработал - получил просто среднеевропейскую зарплату. И ушел :arrow:
Так честно по крайней мере.
EKO
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 18:46

  olexiy_ogryzko написав:кто согласится отвечать за миллиарды и получать минималку? правильно, жулики

Там желающих очередь. Руководитель госпредприятия сейчас - это политическая должность. Ответственности ноль (пока так было). Работы тоже ноль. Подписывать бумажки сможет даже уборщица.
А то что Гройсман не подпишет новых контрактов руководителей госпредприятий - то это правда. Будет другой премьер подписывать.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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