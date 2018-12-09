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Гройсман: керівники держпідприємств
більше не будуть...

Гройсман: керівники держпідприємств більше не будуть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 10:13

  nikshe написав:Руководитель крупной компании должен получать на уровне ТОПов в бизнесе
Потому как в противном случае будет очень дорого для государства
Оборот укрзализныци более 80 млрд гривен
Вы хотите, чтоб руководитель получал 100 тысяч в месяц (1.2 млн в год)????
Так ему проще ничего не получать, а брать откаты. 1% процент - это уже 800 млн
но 1% даже никто не заметит. У нас цифры обычно двузначные.
Два вагона списал и уже годовую зарплату отбил

С ваших слов получается что им вообще можно не платить зарплату, и будут желающие. Так как мозг на таких должностях не думает о зарплате, а как где чего скомуниздить, особенно при отсутствии наказания и ответственности...
tigr-uu
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 10:15

Очевидно, що з середніми зарплатнями вони візьмуть керівником держпідприємства корупціонера, який буде тирити (а може і ділитися з "кураторами") вже не космічні, а надкосмічні гроші...
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 10:25

  tigr-uu написав:С ваших слов получается что им вообще можно не платить зарплату, и будут желающие. Так как мозг на таких должностях не думает о зарплате, а как где чего скомуниздить, особенно при отсутствии наказания и ответственности...


Не! Надо ставить нормальную зарплату, чтоб у чиновника не было необходимости искать подработки. Но в то же время должен быть жесткий контроль
Потому как если поставить зп 10000 грн в месяц и не дать возможности воровать, то толковый руководитель никогда на такую должность не пойдет, т.к. он сможет в бизнесе на порядок больше зарабатывать
Например, в Сингапуре зарплата судьи около 1 млн. долл/год
nikshe
 
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