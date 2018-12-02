Гройсман: керівники держпідприємств більше не будуть...
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nikshe написав:Руководитель крупной компании должен получать на уровне ТОПов в бизнесе Потому как в противном случае будет очень дорого для государства Оборот укрзализныци более 80 млрд гривен Вы хотите, чтоб руководитель получал 100 тысяч в месяц (1.2 млн в год)???? Так ему проще ничего не получать, а брать откаты. 1% процент - это уже 800 млн но 1% даже никто не заметит. У нас цифры обычно двузначные. Два вагона списал и уже годовую зарплату отбил
С ваших слов получается что им вообще можно не платить зарплату, и будут желающие. Так как мозг на таких должностях не думает о зарплате, а как где чего скомуниздить, особенно при отсутствии наказания и ответственности...
tigr-uu написав:С ваших слов получается что им вообще можно не платить зарплату, и будут желающие. Так как мозг на таких должностях не думает о зарплате, а как где чего скомуниздить, особенно при отсутствии наказания и ответственности...
Не! Надо ставить нормальную зарплату, чтоб у чиновника не было необходимости искать подработки. Но в то же время должен быть жесткий контроль Потому как если поставить зп 10000 грн в месяц и не дать возможности воровать, то толковый руководитель никогда на такую должность не пойдет, т.к. он сможет в бизнесе на порядок больше зарабатывать Например, в Сингапуре зарплата судьи около 1 млн. долл/год
nikshe написав:Руководитель крупной компании должен получать на уровне ТОПов в бизнесе Потому как в противном случае будет очень дорого для государства Оборот укрзализныци более 80 млрд гривен Вы хотите, чтоб руководитель получал 100 тысяч в месяц (1.2 млн в год)???? Так ему проще ничего не получать, а брать откаты. 1% процент - это уже 800 млн но 1% даже никто не заметит. У нас цифры обычно двузначные. Два вагона списал и уже годовую зарплату отбил
А если ему заплату сделать в 1.2 млн в мес. или 120 млн в мес. то это как-то мешает брать откаты? Вы случайно не путаете трудовой и криминальный кодекс? Уровень зарплаты зависит от профессиональных навыков и той работы, которую будет выполнять человек.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО. Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.