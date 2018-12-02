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Гройсман: керівники держпідприємств
більше не будуть...

Гройсман: керівники держпідприємств більше не будуть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 10:13

  nikshe написав:Руководитель крупной компании должен получать на уровне ТОПов в бизнесе
Потому как в противном случае будет очень дорого для государства
Оборот укрзализныци более 80 млрд гривен
Вы хотите, чтоб руководитель получал 100 тысяч в месяц (1.2 млн в год)????
Так ему проще ничего не получать, а брать откаты. 1% процент - это уже 800 млн
но 1% даже никто не заметит. У нас цифры обычно двузначные.
Два вагона списал и уже годовую зарплату отбил

С ваших слов получается что им вообще можно не платить зарплату, и будут желающие. Так как мозг на таких должностях не думает о зарплате, а как где чего скомуниздить, особенно при отсутствии наказания и ответственности...
tigr-uu
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 10:15

Очевидно, що з середніми зарплатнями вони візьмуть керівником держпідприємства корупціонера, який буде тирити (а може і ділитися з "кураторами") вже не космічні, а надкосмічні гроші...
0mage0
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 10:25

  tigr-uu написав:С ваших слов получается что им вообще можно не платить зарплату, и будут желающие. Так как мозг на таких должностях не думает о зарплате, а как где чего скомуниздить, особенно при отсутствии наказания и ответственности...


Не! Надо ставить нормальную зарплату, чтоб у чиновника не было необходимости искать подработки. Но в то же время должен быть жесткий контроль
Потому как если поставить зп 10000 грн в месяц и не дать возможности воровать, то толковый руководитель никогда на такую должность не пойдет, т.к. он сможет в бизнесе на порядок больше зарабатывать
Например, в Сингапуре зарплата судьи около 1 млн. долл/год
nikshe
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 10:53

Грося честный человек!
после окончания действующих контрактов больше не будут получать «космические» зарплаты
Таки да - эти не будут. На их место придут другие, которые будут. Все понимают, что власть поменяется и эти поменяются тоже. :mrgreen:
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 12:14

  nikshe написав:Руководитель крупной компании должен получать на уровне ТОПов в бизнесе
Потому как в противном случае будет очень дорого для государства
Оборот укрзализныци более 80 млрд гривен
Вы хотите, чтоб руководитель получал 100 тысяч в месяц (1.2 млн в год)????
Так ему проще ничего не получать, а брать откаты. 1% процент - это уже 800 млн
но 1% даже никто не заметит. У нас цифры обычно двузначные.
Два вагона списал и уже годовую зарплату отбил

А если ему заплату сделать в 1.2 млн в мес. или 120 млн в мес. то это как-то мешает брать откаты?
Вы случайно не путаете трудовой и криминальный кодекс?
Уровень зарплаты зависит от профессиональных навыков и той работы, которую будет выполнять человек.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 12:52

nikshe
Ну вы же не в Сингапуре живете, у нас так не получится.
У нас только так
tigr-uu
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 13:15

Нет никакой прямой связи между уровнем зарплаты и уровнем коррупции на топ уровне. Ни 100 тысяч, ни 1 млн в месяц не помешают чиновнику брать взятки, если нет контроля и страха потерять работу.
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