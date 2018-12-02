Гройсман: керівники держпідприємств більше не будуть...
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nikshe написав:Руководитель крупной компании должен получать на уровне ТОПов в бизнесе Потому как в противном случае будет очень дорого для государства Оборот укрзализныци более 80 млрд гривен Вы хотите, чтоб руководитель получал 100 тысяч в месяц (1.2 млн в год)???? Так ему проще ничего не получать, а брать откаты. 1% процент - это уже 800 млн но 1% даже никто не заметит. У нас цифры обычно двузначные. Два вагона списал и уже годовую зарплату отбил
С ваших слов получается что им вообще можно не платить зарплату, и будут желающие. Так как мозг на таких должностях не думает о зарплате, а как где чего скомуниздить, особенно при отсутствии наказания и ответственности...
tigr-uu написав:С ваших слов получается что им вообще можно не платить зарплату, и будут желающие. Так как мозг на таких должностях не думает о зарплате, а как где чего скомуниздить, особенно при отсутствии наказания и ответственности...
Не! Надо ставить нормальную зарплату, чтоб у чиновника не было необходимости искать подработки. Но в то же время должен быть жесткий контроль Потому как если поставить зп 10000 грн в месяц и не дать возможности воровать, то толковый руководитель никогда на такую должность не пойдет, т.к. он сможет в бизнесе на порядок больше зарабатывать Например, в Сингапуре зарплата судьи около 1 млн. долл/год
nikshe написав:Руководитель крупной компании должен получать на уровне ТОПов в бизнесе Потому как в противном случае будет очень дорого для государства Оборот укрзализныци более 80 млрд гривен Вы хотите, чтоб руководитель получал 100 тысяч в месяц (1.2 млн в год)???? Так ему проще ничего не получать, а брать откаты. 1% процент - это уже 800 млн но 1% даже никто не заметит. У нас цифры обычно двузначные. Два вагона списал и уже годовую зарплату отбил
А если ему заплату сделать в 1.2 млн в мес. или 120 млн в мес. то это как-то мешает брать откаты? Вы случайно не путаете трудовой и криминальный кодекс? Уровень зарплаты зависит от профессиональных навыков и той работы, которую будет выполнять человек.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО. Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
Простите, но это изначально "Чёс" по ушам для тех, кто ни когда не работал. В принципе и "заявитель" никогда по сути не работал на большом производстве, а тем более "казённом". Физически не представляя, что он городит.
Kart написав:Нет никакой прямой связи между уровнем зарплаты и уровнем коррупции на топ уровне. Ни 100 тысяч, ни 1 млн в месяц не помешают чиновнику брать взятки, если нет контроля и страха потерять работу.
100%. я бы больше сказал, "если нет неотвратимости наказания". безнаказанное преступление порождает рецидив. так что, хоть 100к, хоть 1м, вообще пофик, если у руля банда воров.