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Гройсман: керівники держпідприємств
більше не будуть...

Гройсман: керівники держпідприємств більше не будуть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 10:43

А контракты закончатся лет через 10-20???
galynya53
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 12:37

galynya53
Не важно, главное, что после выборов
antey1969
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