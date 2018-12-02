|
|
Гройсман: керівники держпідприємств більше не будуть...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 11 гру, 2018 10:43
А контракты закончатся лет через 10-20???
-
galynya53
-
-
- Повідомлень: 6
- З нами з: 03.11.17
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 11 гру, 2018 12:37
galynya53
Не важно, главное, что после выборов
-
antey1969
-
1
-
- Повідомлень: 7597
- З нами з: 30.11.11
- Подякував: 758 раз.
- Подякували: 1811 раз.
-
- Профіль
-
2
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему