Про це йдеться в доповіді "Людина та інновації".
Дивися повний текст Які професії зникнуть через роботів.
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Додано: Нед 09 гру, 2018 16:15
Які професії зникнуть через роботів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Які професії зникнуть через роботів.
Додано: Нед 09 гру, 2018 16:15
Крайне низкая вероятность исчезновения профессий у депутатов, судей, полицейских и иных тунеядцев-кровососов. Оно как сидело в кустах так и будет сидеть там же.
И доказательства тому есть.
Военное положение. Украина.Одесса наши дни
Не напоминает 12-13-е года?
Додано: Нед 09 гру, 2018 17:04
>>виступає оптова та роздрібна торгівля
Давно уже все нормальные продавцы сидят на prom.ua где я практически все и покупаю.
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