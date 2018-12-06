Про це йдеться в доповіді "Людина та інновації".
Дивися повний текст Які професії зникнуть через роботів.
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Додано: Нед 09 гру, 2018 16:15
Які професії зникнуть через роботів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Які професії зникнуть через роботів.
Додано: Нед 09 гру, 2018 16:15
Крайне низкая вероятность исчезновения профессий у депутатов, судей, полицейских и иных тунеядцев-кровососов. Оно как сидело в кустах так и будет сидеть там же.
И доказательства тому есть.
Военное положение. Украина.Одесса наши дни
Не напоминает 12-13-е года?
Додано: Нед 09 гру, 2018 17:04
>>виступає оптова та роздрібна торгівля
Давно уже все нормальные продавцы сидят на prom.ua где я практически все и покупаю.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
Додано: Нед 09 гру, 2018 17:59
Нормальные продавцы вкладывают деньги в раскрутку собственного сайта. Чем поиск прома отличается от поиска гугла? Сертифицированные продавцы типа рулят. А то что эти сертифицированные подделки тулят, прому до лампочки. Главное чтобы вовремя рекламу проплачивали.
Лет 8 назад у прома была сертификация совсем иная. Нужно было предоставить свидетельство о том что налоги официально оплачиваются. Сейчас же для сертификации налоги можно и не платить, а хорошие отзывы напопрошайничать.
Додано: Нед 09 гру, 2018 18:35
При заказе на сайте с хорошими отзывами проблем не было. Сейчас обычно покупаю или в Розетке или на проме,проблем на порядок меньше чем покупать в физических магазинах и ассортимент на три порядка выше.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
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