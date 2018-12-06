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Які професії зникнуть
через роботів

Які професії зникнуть через роботів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 16:15

Які професії зникнуть через роботів

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в доповіді "Людина та інновації".

Дивися повний текст Які професії зникнуть через роботів.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 16:15

Крайне низкая вероятность исчезновения профессий у депутатов, судей, полицейских и иных тунеядцев-кровососов. Оно как сидело в кустах так и будет сидеть там же.
И доказательства тому есть.
Военное положение. Украина.Одесса наши дни

Не напоминает 12-13-е года?
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 17:04

>>виступає оптова та роздрібна торгівля

Давно уже все нормальные продавцы сидят на prom.ua где я практически все и покупаю.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 17:59

  AlifeSoft написав:>>виступає оптова та роздрібна торгівля

Давно уже все нормальные продавцы сидят на prom.ua где я практически все и покупаю.

Нормальные продавцы вкладывают деньги в раскрутку собственного сайта. Чем поиск прома отличается от поиска гугла? Сертифицированные продавцы типа рулят. А то что эти сертифицированные подделки тулят, прому до лампочки. Главное чтобы вовремя рекламу проплачивали.
Лет 8 назад у прома была сертификация совсем иная. Нужно было предоставить свидетельство о том что налоги официально оплачиваются. Сейчас же для сертификации налоги можно и не платить, а хорошие отзывы напопрошайничать.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 18:35

  p_a_l написав:Лет 8 назад у прома была сертификация совсем иная. Нужно было предоставить свидетельство о том что налоги официально оплачиваются. Сейчас же для сертификации налоги можно и не платить, а хорошие отзывы напопрошайничать.


При заказе на сайте с хорошими отзывами проблем не было. Сейчас обычно покупаю или в Розетке или на проме,проблем на порядок меньше чем покупать в физических магазинах и ассортимент на три порядка выше.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 19:25

  AlifeSoft написав:
  p_a_l написав:Лет 8 назад у прома была сертификация совсем иная. Нужно было предоставить свидетельство о том что налоги официально оплачиваются. Сейчас же для сертификации налоги можно и не платить, а хорошие отзывы напопрошайничать.


При заказе на сайте с хорошими отзывами проблем не было. Сейчас обычно покупаю или в Розетке или на проме,проблем на порядок меньше чем покупать в физических магазинах и ассортимент на три порядка выше.

"На три порядка" это минимум в 1000 раз больше. Используйте слово "на порядок" правильно, тем более если у вас в нике есть слово "софт".
Imp
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 20:42

  Imp написав:"На три порядка" это минимум в 1000 раз больше. Используйте слово "на порядок" правильно, тем более если у вас в нике есть слово "софт".


Да ассортимент prom.ua минимум в 1000 раз больше любого супермаркета.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
AlifeSoft
 
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