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Які професії зникнуть
через роботів

Які професії зникнуть через роботів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 16:41

Re: Які професії зникнуть через роботів

Ученые из Центра научно-технологического прогнозирования при НИУ ВШЭ исчезнут раньше всех.
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 19:36

  andrijk777 написав:Професії звичайно щезнуть, але тут питання КОЛИ? Ну за 50-100 років може й щезнуть.
Ось професія перекладача. Ця професія повинна була щезнути ще років 10 тому. Що мішає створити онлайн перекладача?


Давно есть
https://www.skype.com/uk/features/skype-translator/

Просто качество пока ниже человеческого, за счет того что программа не всегда понимает контекст в котором говорится.

Вот если я вам посоветую пососать сигару в контексте вашего заявления, то как вы это поймете?
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
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