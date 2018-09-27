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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 10 гру, 2018 16:41
Re: Які професії зникнуть через роботів
Ученые из Центра научно-технологического прогнозирования при НИУ ВШЭ исчезнут раньше всех.
Gútta cavát lapidém non ví, sed saépе cadéndo
(Капля долбит камень не силой, но частым падением)
Додано: Пон 10 гру, 2018 19:36
Давно есть
Просто качество пока ниже человеческого, за счет того что программа не всегда понимает контекст в котором говорится.
Вот если я вам посоветую пососать сигару в контексте вашего заявления, то как вы это поймете?
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